Ζερεφός: η κλιματική αλλαγή θα υποβαθμίσει μεγάλες περιοχές της Ελλάδας

Ζοφερές οι εκτιμήσεις του ακαδημαϊκού για τις επιπτώσεις και στην χώρα μας από την αλλοίωση του Περιβάλλοντος.

Τον κίνδυνο υποβάθμισης του πολύπλοκου ανάγλυφου που χαρακτηρίζει την Ελλάδα, επισήμανε ο ακαδημαϊκός, Χρήστος Ζερεφός μιλώντας για τις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής σε εκδήλωση που διοργάνωσε ο Σύλλογος Αποφοίτων του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.

"Υπάρχουν περιοχές με μεγάλη δυσκολία", είπε ο κ. Ζερεφός επικαλούμενος αδημοσίευτα στοιχεία από την πιο πρόσφατη έκθεση της Επιτροπής Μελέτης της Κλιματικής Αλλαγής, που έχει συστήσει η Τράπεζα της Ελλάδος. Στα μοντέλα που μελετήθηκαν υπάρχουν δυσμενείς προβλέψεις για περιοχές της Πελοποννήσου καθώς και ότι από τη μείωση των βροχοπτώσεων η Δυτική Ελλάδα και ένα μεγάλο μέρος της Ανατολικής Ελλάδας θα αντιμετωπίσουν πρόβλημα με την ερημοποίηση, την ξηρότητα που θα επικρατήσει.

Ταυτόχρονα, όπως πρόσθεσε, θα αυξηθούν οι δασικές πυρκαγιές καθώς "η επικίνδυνη περίοδος του καλοκαιριού θα διευρυνθεί σε περισσότερες από 40 ημέρες, έναντι 20 σήμερα". Η ιδιαιτερότητα που παρουσιάζει η Ελλάδα σε ό,τι αφορά τις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής, όπως εξήγησε ο κ. Ζερεφός, έχει να κάνει με τη "συνέργεια" εναλλασσόμενων ακραίων φαινομένων. "Η χώρα μας υποφέρει από πάρα πολλά ακραία φαινόμενα και τη συνέργειά τους. Για παράδειγμα μία πλημμύρα ακολουθείται από περίοδο ξηρασίας και μέσα σε αυτήν την περίοδο η χώρα τρέμει και όλη αυτή η παλμική ακαθόριστη κίνηση οδηγεί σε αποσταθεροποίηση του εδάφους και στην προσεχή πλημμυρίδα", σημείωσε.



"Αβίωτη η κατάσταση με τους καύσωνες, αν δε σταθεροποιηθεί η θερμοκρασία"



Σε ό,τι αφορά τις παγκόσμιες προβλέψεις, επισήμανε ότι στο χειρότερο σενάριο τα αποτελέσματα δείχνουν πολύ μεγάλη αύξηση της θερμοκρασίας, δείχνουν αύξηση πάνω από 3 βαθμούς, αν μέχρι το 2050 δεν έχουμε σταθεροποιήσει τη θερμοκρασία του πλανήτη, "κάτι που θα οδηγήσει σε μια υπερθέρμανση που θα είναι σχεδόν αβίωτη, όταν έχουμε έναν καύσωνα κάθε λίγες βδομάδες, τότε το πράγμα γίνεται πάρα πολύ σοβαρό".

"Ο άνθρωπος δε θα κοιτάζει να σωθεί μόνο από τις σφαίρες, δε θα κοιτάζει να πάει να αρπάξει την ευκαιρία της Ευρώπης, αλλά θα κοιτάξει να σώσει τον εαυτό του και την οικογένειά του από τη δίψα", είπε χαρακτηριστικά ο κ. Ζερεφός, υπογραμμίζοντας ότι "όλα αυτά μπορούν να αποφευχθούν σε μια κοινωνία απαλλαγμένη από ορυκτά καύσιμα στην οποία έχουμε την τεχνολογία και μπορούμε να πάμε με τις ΑΠΕ, μπορούμε να εξασφαλίσουμε τη διαιώνιση του ανθρώπινου είδους, με λιγότερους πολέμους και με λιγότερο αίμα για το πετρέλαιο".

Αναφερόμενος στις ανθρωπογενείς επιδράσεις στον πλανήτη ο κ. Ζερεφός συνόψισε: "Τα τελευταία 100 χρόνια ο πληθυσμός της γης τετραπλασιάστηκε και έχει ξεπεράσει τα 7 δισεκατομμύρια κατοίκους. Ο ρυθμός αύξησης του πληθυσμού έφτασε τον διπλασιασμό ανά 40 χρόνια. Τα τελευταία χρόνια οι εκπομπές της βιομηχανίας αυξήθηκαν 40 φορές και η χρήση της ενέργειας 16 φορές. Τον 20ο αιώνα η ανθρωπότητα χρησιμοποίησε δεκαπλάσια ενέργεια από όλη όση είχε χρησιμοποιήσει στα προηγούμενα χίλια χρόνια. Τα τελευταία χρόνια τα αέρια του θερμοκηπίου έχουν αυξηθεί κατά 30%, το διοξείδιο του άνθρακα και κατά 100% το μεθάνιο, για να φθάσουν τις υψηλότερες τιμές των προηγούμενων 15 εκατομμυρίων ετών. Οι εκπομπές των οξειδίων του αζώτου στην ατμόσφαιρα από τα ορυκτά καύσιμα και από την καύση της βιομάζας και οι εκπομπές του διοξειδίου του θείου από τη βιομηχανία ξεπέρασαν τις εκπομπές από φυσικές πηγές αυξάνοντας δευτερογενώς τις συγκεντρώσεις των αιωρούμενων σωματιδίων με συνέπειες στην υγεία. Τα τελευταία σαράντα χρόνια καταστρέψαμε όσο όζον παρήγαγε η φύση μέσα 1,5 δισεκατομμύρια χρόνια. Τον τελευταίο αιώνα απελευθερώσαμε στην ατμόσφαιρα τόσο διοξείδιο του άνθρακα όσο χρειάστηκε η φύση να απομακρύνει μέσα σε 1 δισεκατομμύριο χρόνια στα πρώτα στάδια της φωτοσύνθεσης".

Στην εκδήλωση ο Σύλλογος Αποφοίτων του ΑΠΘ τίμησε τον κ. Ζερεφό για τη συνεισφορά του, όπως και τον καθηγητή του Τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών Πολυτεχνικής Σχολής ΑΠΘ, Κύρο Υάκινθο --για τη συμβολή του στην ανάπτυξη του ελληνικού UAV, αλλά και τον επιχειρηματία, Πρόδρομο Εμφιετζόγλου για την κοινωνική προσφορά του.

"Αποσκοπούμε να δημιουργηθεί μια νέα δυναμική σχέση με παλαιούς μας φοιτητές, καθηγητές και επίτιμους διδάκτορες στην Ελλάδα και ανά την υφήλιο, με απώτερο στόχο το πανεπιστήμιό μας και η Θεσσαλονίκη να καταστεί μητροπολιτικό κέντρο έρευνας και εκπαίδευσης στα Βαλκάνια, την ευρύτερη περιοχή της Μαύρης Θάλασσας", ανέφερε στον χαιρετισμό του ο πρύτανης του ΑΠΘ, καθηγητής, Νίκος Παπαϊωάννου.