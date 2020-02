Πολιτική

Βελόπουλος στον ΑΝΤ1: δεν είμαστε έτοιμοι για σύρραξη με την Τουρκία

Έμμεσες αιχμές για τα τεχνικά μέσα και το αξιόμαχο των Ενόπλων Δυνάμεων άφησε ο επικεφαλής της Ελληνικής Λύσης. Τι είπε για το Μεταναστευτικό, τα “ξερονήσια” και τις απελάσεις.

Καλεσμένος στην εκπομπή «Πρωινοί Τύποι» του ΑΝΤ1 ήταν ο επικεφαλής της Ελληνικής Λύσης.

Όπως είπε ο Κυριάκος Βελόπουλος, «η Τουρκία δεν σέβεται διεθνείς συνθήκες, όπως δείχνουν οι κινήσεις της στην Κύπρο και αλλού, δείγμα ότι έχουμε έναν κακό γείτονα».

Ο επικεφαλής της Ελληνικής Λύσης άφησε αιχμές για την ετοιμότητα της χώρας για ενδεχόμενη σύρραξη με την Τουρκία, λέγοντας «έχουμε ένα θεματάκι με μερικές τορπίλες, έχουμε ένα θεματάκι με μερικούς πυραύλους, μέχρις εκεί…», προσθέτοντας «ο Στρατός είναι έτοιμος, η πολιτική ηγεσία δεν είναι».

Ταυτόχρονα, αναρωτήθηκε, «είμαστε έτοιμοι εάν οι Τούρκοι στείλουν δύο πλοία έξω από το Σούνιο, στα 6 ναυτικά μίλια, να τα βυθίσουμε;», κάνοντας αναφορές στην Κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ, η οποία ειναι η μόνη, όπως ανέφερε, η οποία εμπόδισε τουρκικό ερευνητικό σκάφος να προσεγγίσει σε ελληνική επικράτεια και δη στο Καστελόριζο.

Ο κ. Βελόπουλος ζήτησε την ανακήρυξη ΑΟΖ, ώστε όπως ανέφερε να σταματήσει κάθε συζήτηση για την υφαλοκρηπίδα, λέγοντας ότι θα είναι λανθασμένη μία προσφυγή στην Χάγη.

Σε ότι αφορά το Μεταναστευτικό, ο κ. Βελόπουλος επανέλαβε την θέση του για «μετακίνηση πληθυσμών παράτυπων μεταναστών σε ακατοίκητα νησιά, όπως η Μακρόνησος και η Γυάρος, καθώς και σε περιοχές της ηπειρωτικής χώρας μακριά από κατοικημένες περιοχές», ενώ τάχθηκε υπέρ των μαζικών απελάσεων μεταναστών, μετά και την γνωμοδότηση του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου.