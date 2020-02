Κοινωνία

Μεγάλη κατολίσθηση στο Αλεποχώρι

Μεγάλοι όγκοι έκλεισαν για ώρες τον κεντρικό δρόμο προς τον Σχίνο.

(εικόνα αρχείου)

Ακόμη μια μεγάλη κατολίσθηση σημειώθηκε στην περιοχή του Αλεποχωρίου, στην δυτική Αττική.

Συνέπεια της κατάρρευσης μεγάλων ποσοτήτων από χώμα και πέτρες, ήταν να κλείσει για ώρες ο δρόμος που συνδέει το Αλεποχώρι με τον Σχίνο.

Σύμφωνα με ενημέρωση της Αστυνομίας, ο δρόμος έκλεισε σε σημείο που βρίσκεται σε απόσταση 4,5 χιλιόμετρων από το Αλεποχώρι, ωστόσο η κυκλοφορία αποκαταστάθηκε λίγες ώρες αργότερα.