Τέλος στο “κυνήγι” των εγγράφων από τους πολίτες

Για ποια πιστοποιητικά προβλέπονται αυτόματες διαδικασίες, σύμφωνα με το νομοσχέδιο του Υπ. Ψηφιακής Διακυβέρνησης.

Το Κράτος επιδιώκει να μπει τέλος στην γραφειοκρατία, αλλά και στην ταλαιπωρία, στο χάσιμο χρόνου κι ενέργειας για τους πολίτες, οι οποίοι μέχρι σήμερα υποχρεώνονται να προσκομίζουν έγγραφα που τους ζητούνται από τους δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς, όπως τα τραπεζικά ιδρύματα, με τους οποίους συναλλάσσονται.

Ήδη, το υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης σχεδιάζει και αναμένεται στους επόμενους μήνες να είναι έτοιμη μια πλατφόρμα (κεντρική βάση δεδομένων), η οποία θα συγκεντρώνει τα στοιχεία επικοινωνίας όλων των πολιτών. Από την συγκεκριμένη «τράπεζα πληροφοριών» μπορεί να αντλούν στοιχεία δημόσιες υπηρεσίες, αλλά και τράπεζες, όποτε κρίνεται αναγκαίο, όπως για περιπτώσεις επικαιροποίησης, υπό την βασική προϋπόθεση ότι ο ίδιος ο πολίτης, είτε είναι φυσικό, είτε νομικό πρόσωπο θα δίνει την έγκρισή του, γραπτή ή ηλεκτρονική συναίνεση. Αυτό πρακτικά σημαίνει ότι δεν θα χρειάζεται ούτε η φυσική του παρουσία, ούτε το «κυνήγι» εγγράφων που του έχουν ζητηθεί.

Όπως δηλώνει στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ο υφυπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης για θέματα απλούστευσης διαδικασιών, Γιώργος Γεωργαντάς «ουσιαστικά απλουστεύουμε τη διαδικασία επαλήθευσης-πιστοποίησης της ταυτότητας των φυσικών προσώπων, δίνοντας τη δυνατότητα στα πιστωτικά ιδρύματα, εφόσον φυσικά υπάρχει η εξουσιοδότηση από τον πολίτη, να αντλούν σημαντικά στοιχεία, όπως διεύθυνση επικοινωνίας, τηλέφωνο και e-mail αυτόματα, μέσω του Μητρώου Επικοινωνίας της ΓΓΠΣΔΔ του υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης. Έτσι, εξοικονομούμε πόρους, καταπολεμούμε τη γραφειοκρατία και ενισχύουμε τη διαφάνεια».

Από την πλευρά του, ο υφυπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης αρμόδιος για την ψηφιακή στρατηγική και την προσέλκυση επενδύσεων Γρηγόρης Ζαριφόπουλος τονίζει στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ότι «πρόκειται για μία καινοτομία που βάζει επιτέλους μία τάξη, μειώνει την γραφειοκρατία και διευκολύνει τους πολίτες. Από εκεί που δηλώναμε σε κάθε υπηρεσία του Δημοσίου την αλλαγή της διεύθυνσης κατοικίας, του τηλεφώνου ή του e-mail μας, πλέον θα το κάνουμε μόνο στο Μητρώο Επικοινωνίας και όλοι οι δημόσιοι φορείς θα αντλούν από αυτό όποια πληροφορία χρειάζονται, όποτε είναι απαραίτητο».

Για διαλειτουργικότητα μεταξύ δημόσιου και ιδιωτικού τομέα κάνει λόγο ο γενικός γραμματέας της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης (ΓΓΠΣΔΔ), Δημοσθένης Αναγνωστόπουλος υπογραμμίζοντας ότι «το σχέδιο νομοθετικής διάταξης -KYC θα αποτελέσει την περισσότερο σημαντική δράση διαλειτουργικότητας μεταξύ ιδιωτικού και δημόσιου τομέα σε ό,τι αφορά το πλήθος των εξυπηρετούμενων πολιτών, τα δεδομένα που ανταλλάσσονται και τις ώρες που εξοικονομούνται. Με πλήρη συμμόρφωση με τον κανονισμό για τη προστασία δεδομένων, είναι μια εξαιρετικά σημαντική υλοποίηση για την ΓΓΠΣΔ».

Τι προβλέπεται

Δημιουργείται στη Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης κεντρική βάση μοναδικής καταχώρησης των στοιχείων επικοινωνίας όλων των πολιτών, όπως η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail), η ταχυδρομική διεύθυνση, ο αριθμός του κινητού τηλεφώνου.

Όπως αναφέρεται στο σχέδιο νόμου, μέσω αυτής της κεντρικής βάσης αποκλειστικά θα ενημερώνονται ηλεκτρονικά τα αντίστοιχα δεδομένα των πληροφοριακών συστημάτων των φορέων του δημόσιου τομέα και του ευρύτερου δημόσιου τομέα. Η καταχώρηση και ενημέρωση των ανωτέρω δεδομένων στην κεντρική βάση πραγματοποιείται μέσω πιστοποιημένης πρόσβαση σε ειδική εφαρμογή με κωδικούς μοναδικής ηλεκτρονικής ταυτοποίησης.

Τα στοιχεία των πολιτών που είναι καταχωρημένα στην πλατφόρμα θα μπορεί να τα αξιοποιεί το Κέντρο Διαλειτουργικότητας της Γενικής Γραμματείας ΓΓΠΣΔΔ για την ταυτοποίηση των πολιτών στα μητρώα της δημόσιας διοίκησης, ενώ μπορούν και οι τράπεζες να αντλήσουν πληροφορίες σε περιπτώσεις επικαιροποίησης των στοιχείων των πελατών τους. Αυτό μπορεί να γίνεται όμως μόνο κατόπιν γραπτής ή ηλεκτρονικής ρητής συναίνεσης του πολίτη ώστε να αποφύγει την ταλαιπωρία και το χάσιμο χρόνου και ενέργειας για να προσκομίζει τα απαραίτητα έγγραφα που του ζητάει η τράπεζά του.