Κοινωνία

Πατέρας Βαλεντίν στον ΑΝΤ1: συγγνώμη, αλλά ήθελα ότι καλύτερο για την κόρη μου

Text to Speech Your browser does not support the audio element.

Τι λέει στην συνέντευξη που παραχώρησε ο πατέρας της 7χρονης, ο οποίος αφέθηκε ελεύθερος υπό όρους, μετά την απολογία του.

«Έστειλα το παιδί μου στην Γαλλία, απλώς διότι ήθελα ότι καλύτερο για την κόρη μου», είπε μιλώντας αποκλειστικά στην εκπομπή «Πρωινοί Τύποι» του ΑΝΤ1, ο πατέρας της 7χρονης Βαλεντίν, ο οποίος είχε δηλώσει την εξαφάνιση της μικρούλας στις 23 Δεκεμβρίου, ενώ ο ίδιος είχε συμβάλει στην διαφυγή της μικρής στην Γαλλία, με το διαβατήριο της εξαδέλφης της, η οποία της μοιάζει εμφανισιακά.

Όπως είπε ο πατέρας της, ο οποίος στερείται ταξιδιωτικών εγγράφων και στον οποίο μετά από την πολύωρη απολογία του την Παρασκευή, ο ανακριτής – για να τον αφήσει ελεύθερο- επέβαλλε τον όρο της απαγόρευσης εξόδου από την χώρα, «Θα ήθελα να πάω στην Γαλλία για να δω την Βαλεντίν, καθώς εκείνη δεν έχει διαβατήριο για να επιστρέψει στην Ελλάδα. Μου λείπει».

«Απολογούμαι σε όλους για το λάθος που έκανα, λυπάμαι πολύ. Δεν ήθελα να προκαλέσω κακό σε κανέναν», σημείωσε ο πατέρας της Βαλεντίν.

Ο συνήγορος του, Β. Νούλεζας αναφέρθηκε στα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της υπόθεσης, λέγοντας ότι και η Δικαιοσύνη έδειξε το ανθρώπινο πρόσωπο της, ακριβώς επειδή αντιλήφθηκε ότι δεν υπήρχε βλαπτική πρόθεση για την μικρή, ενώ επανέλαβε ότι προέχει όλων να πιστοποιηθεί η συγγενική σχέση του κοριτσιού με τον πελάτη του, προς αποφυγήν κάθε παρεξήγησης.

Μάλιστα, μετέφερε την συνομιλία που είχε η μικρή με τον πατέρα, λέγοντας ότι ενδιαφέρθηκε για εκείνον και έλεγε ότι τον αγαπούσε.