Οικονομία

Απεργία σε όλα τα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς

Text to Speech Your browser does not support the audio element.

“Χειρόφρενο” τραβούν οι εργαζόμενοι σε όλα τα ΜΜΜ, για 24 ώρες.

Χωρίς Μέσα Μαζικής Μεταφοράς θα μείνει την προσεχή Τρίτη 18 Φεβρουαρίου η Αθήνα, λόγω απεργίας των εργαζομένων.

Συγκεκριμένα, δεν θα πραγματοποιηθεί κανένα δρομολόγιο μετά από τις αποφάσεις των Σωματείων των εργαζομένων στο σύνολο των συγκοινωνιακών εταιριών να συμμετάσχουν με 24ωρη απεργία στην κινητοποίηση του Εργατικού Κέντρου Αθηνών (ΕΚΑ) διαμαρτυρόμενοι για το ασφαλιστικό.

Ειδικότερα, δεν θα κυκλοφορήσουν λεωφορεία και τρόλεϊ, ενώ ακινητοποιημένοι θα μείνουν οι συρμοί του τραμ, του μετρό και του ηλεκτρικού.