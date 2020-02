Αθλητικά

Πρέσβειρα του ΝΒΑ στην Ευρώπη η Κωστάκη

Ξεχωριστή τιμή για την ελληνική καλαθοσφαίριση και αναγνώριση της αθλήτριας μας.

Ξεχωριστή τιμή για το ελληνικό μπάσκετ αποτελεί η επιλογή της Αναστασίας Κωστάκη ως πρέσβειρα του ΝΒΑ στην Ευρώπη.

Η Κωστάκη ήταν η πρώτη Ελληνίδα που αγωνίστηκε στο WNBA και συγκεκριμένα στις Χιούστον Κόμετς το 2006, ενώ πλέον είναι η τρίτη πρέσβειρα του κορυφαίου πρωταθλήματος του κόσμου, στην Γηραιά Ήπειρο, μετά την Αμάγια Βαλντεμόρο από την Ισπανία και την Τίσα Πενισέιρο από την Πορτογαλία.

«Αισθάνομαι τεράστια τιμή και νιώθω ευλογημένη που ο μεγαλύτερος μπασκετικός οργανισμός στον πλανήτη, μου απένειμε τον τίτλο της πρέσβειρας του ΝΒΑ στην Ευρώπη! Γνωρίζοντας, σαν πρώην παίκτρια του WNBA, τη φιλοσοφία του συγκεκριμένου οργανισμού, με τον τίτλο αυτό καλούμαι να μεταδώσω τις αξίες του ευ αγωνίζεσθαι, της συνεργασίας και της ομαδική δουλειάς στους νέους αθλητές και τις νέες αθλήτριες και φυσικά να τους εμπνεύσω να μην σταματούν ποτέ να ονειρεύονται! Είμαι πολύ τυχερή που μου δίνεται αυτή η ευκαιρία σε αυτή την χρονική περίοδο της ζωής μου, γιατί νιώθω πραγματικά έτοιμη να προσφέρω όλα όσα έμαθα μέσα από αυτήν την μακρά πορεία μου σαν αθλήτρια του μπάσκετ!» τόνισε η Κωστάκη.