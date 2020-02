Πολιτική

Βαρβιτσιώτης: αύξηση συμμαχιών κόντρα στις τουρκικές προκλήσεις

Τι λέει ο Αν. ΥΠΕΞ για την διεθνοποίηση των προβλημάτων που προκαλεί η γειτονική χώρα. Ποιο μήνυμα στέλνει στους νησιώτες για τα κλειστά κέντρα κράτησης.

«Απέναντι στην τουρκική προκλητικότητα, χτίζουμε και πολλαπλασιάζουμε συμμαχίες, διεθνοποιούμε τις θέσεις μας», σημείωσε ο αναπληρωτής υπουργός Εξωτερικών, Μιλτιάδης Βαρβιτσιώτης, σε συνέντευξη του στο Open.

Παράλληλα, είπε ότι «στέλνουμε σαφές μήνυμα ότι δεν θα γίνει δεκτή οποιαδήποτε προκλητική ενέργεια, η οποία θα αμφισβητήσει την εθνική μας κυριαρχία». Ερωτηθείς σχετικά με τις αντιδράσεις που υπάρχουν για τα κλειστά προαναχωρησιακά κέντρα, ο κ. Βαρβιτσιώτης υπογράμμισε πως είναι ο μόνος τρόπος για να αντιμετωπισθεί το πρόβλημα στα νησιά του βορειανατολικού Αιγαίου.

«Έχοντας μιλήσει με όλους τους νησιώτες, θα σας πω, ότι συμμερίζομαι απόλυτα την κόπωσή τους. Γίνεται για πρώτη φορά, μια σοβαρή προσπάθεια να αντιμετωπίσουμε αυτό το ζήτημα, αλλάξαμε τον νόμο για το άσυλο, ξεκίνησαν οι επιστροφές. Είναι ένα απαραίτητο εργαλείο που θα προσφέρει και στην ασφάλειά τους, αλλά θα διευκολύνει - αυτό που όλοι θέλουμε - την αποσυμφόρηση και θα βοηθήσει στη θωράκιση των νησιών μας», ανέφερε σχετικά ο αναπληρωτής υπουργός Εξωτερικών.