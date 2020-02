Οικονομία

Καταδίκη για εργοδότη που έπαιρνε πίσω Δώρα και επιδόματα

Η απόφαση του δικαστηρίου μετά την καταγγελία από εργαζόμενη επί σειρά ετών στην επιχείρηση.

Το κατήγγειλε και δικαιώθηκε. Ο λόγος για εργαζόμενη στη Μεσσηνία που κατήγγειλε τον εργοδότη της ότι την ανάγκαζε να του επιστρέφει σε μετρητά τα χρήματα που της κατέθετε στην τράπεζα ως δώρο Χριστουγέννων και Πάσχα, αλλά και το επίδομα αδείας.

Η υπόθεση εκδικάσθηκε πριν από λίγες ημέρες σε πρώτο βαθμό από το Μονομελές Πλημμελειοδικείο Καλαμάτας και ο εργοδότης κρίθηκε ένοχος, ενώ του επιβλήθηκε ποινή φυλακίσεως 8 μηνών.

Η εργαζόμενη απασχολούνταν στη συγκεκριμένη επιχείρηση για πάνω από μια 5ετία και, σύμφωνα με όσα έγιναν γνωστά κατά την εκδίκαση της υπόθεσης, τα τελευταία χρόνια της κατέβαλε στον τραπεζικό λογαριασμό μισθοδοσίας τα δώρα και τα επιδόματα, όμως μετά τα ζητούσε πίσω και αυτή του τα επέστρεφε σε μετρητά.

Η εργαζόμενη κατέθεσε τελικά το 2017 μήνυση για δεδουλευμένα και δώρα. Μάλιστα, από το λογαριασμό μισθοδοσίας που παρουσίασε στο δικαστήριο φαίνονταν οι αναλήψεις ολόκληρων των ποσών που αφορούσαν στα δώρα και τα επιδόματα. Από την πλευρά του, ο εργοδότης αρνήθηκε ότι συνέβαινε κάτι τέτοιο, αλλά το δικαστήριο τον έκρινε ένοχο.

Πηγή: tharrosnews.gr