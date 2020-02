Οικονομία

Κορονοϊός: “Καμπανάκι” του ΔΝΤ για τις οικονομικές επιπτώσεις

Τι ζήτησε η επικεφαλής του Ταμείου από κυβερνήσεις και κεντρικές τράπεζες. Τι ανέφερε για τις εκτιμήσεις που γίνονται.

Το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο ελπίζει ότι οι κυβερνήσεις και οι κεντρικές τράπεζες θα εργαστούν για να αντιμετωπίσουν τις οικονομικές συνέπειες από την επιδημία του νέου κορονοϊού μόλις αυτές καταστούν σαφέστερες, όπως δήλωσε η διευθύντριά του Κρισταλίνα Γκεοργκίεβα.

Μιλώντας στη Διάσκεψη του Μονάχου για την Ασφάλεια, η Γκεοργκίεβα είπε ότι οι επόμενες εβδομάδες θα είναι κρίσιμης σημασίας ώστε να σχηματιστεί μια εικόνα για τις επιπτώσεις του Covid-19 στην Κίνα και παγκοσμίως. «Επομένως τότε θα μπορέσουμε να συμφωνήσουμε για τα συγχρονισμένα ή, ακόμη καλύτερα, συντονισμένα μέτρα για να προστατεύσουμε την παγκόσμια οικονομία από ένα πιο σοβαρό σοκ. Μπορούμε να το κάνουμε; Ναι. Θα το κάνουμε; Πιστεύω πως ναι» είπε στην ομιλία της.

Από την επιδημία αυτή έχουν χάσει τη ζωή τους περισσότεροι από 1.300 άνθρωποι ενώ τα κρούσματα πλησιάζουν τις 64.000 στην Κίνα. Η κινεζική οικονομία αγωνίζεται να επανέλθει σε φυσιολογικούς ρυθμούς, αφού οι διακοπές για τον εορτασμό της Πρωτοχρονιάς παρατάθηκαν για πολλές ημέρες, με στόχο να περιοριστεί η εξάπλωση του ιού.

Η Γκεοργκίεβα προειδοποίησε να μην γίνονται ακριβείς προβλέψεις αυτήν την περίοδο, λόγω της έλλειψης πληροφοριών και τόνισε ότι οι ειδικοί που προεικάζουν τις οικονομικές συνέπειες το διακινδυνεύουν. «Μελετούμε τα δεδομένα πολύ προσεκτικά. Πρέπει να κάνουμε αυτό που κάνουν οι άνθρωποι όταν χρειάζεται να αντιδράσουν γρήγορα: να προσευχόμαστε για το καλύτερο και να προετοιμαζόμαστε για το χειρότερο», κατέληξε.