Παιδιά κάηκαν ζωντανά σε ορφανοτροφείο (εικόνες)

Φρίκη και ανείπωτος θρήνος από την πολύνεκρη τραγωδία που έπληξε την φτωχότερη χώρα του δυτικού ημισφαιρίου.

Μια πυρκαγιά που ξέσπασε σε ένα ορφανοτροφείο στην Αϊτή επέφερε το θάνατο 15 παιδιών ανακοίνωσαν σήμερα οι τοπικές αρχές. Δύο παιδιά σκοτώθηκαν στο ορφανοτροφείο και 13 άφησαν την τελευταία τους πνοή στο νοσοκομείο Φερμάτ, από ασφυξία, ανέφερε στο Γαλλικό Πρακτορείο ένας τοπικός δικαστής της κοινότητας Κενσκόφ, ο Ρεϊμόν Ζαν Αντουάν. Η φωτιά ξεκίνησε λίγο μετά τις 21:00 τοπική ώρα της Πέμπτης (04:00 ξημερώματα Παρασκευής ώρα Ελλάδας), σύμφωνα με τον ίδιο.

"Αυτό είναι ένα τραγικό συμβάν", δήλωσε η διευθύντρια του Ινστιτούτου Κοινωνικής Πρόνοιας Αριέλ Ζαντί Βιλεντρουάν στο πρακτορείο Reuters, τονίζοντας πως η προτεραιότητα τώρα είναι να βρεθεί μια νέα οικία για τα παιδιά που επέζησαν από την φωτιά.

"Θα τα μεταφέρουμε σε ένα διαμετακομιστικό κέντρο, ενώ θα αναζητήσουμε τις οικογένειές τους και θα δούμε αν μπορούμε να επανενώσουμε τα παιδιά με τους γονείς τους", πρόσθεσε.

Πολλά από τα παιδιά που βρίσκονται σε ορφανοτροφεία στη φτωχότερη χώρα του δυτικού ημισφαιρίου έχουν εν ζωή γονείς που τα παρέδωσαν σε ορφανοτροφείο, καθώς η οικονομική τους ένδεια δεν τους επιτρέπει να τα φροντίσουν.

Το ορφανοτροφείο του Κενσκόφ, μιας κοινότητας που βρίσκεται στο διαμέρισμα του Πορτ-ο-Πρενς δεν διέθετε από το 2013 νόμιμη άδεια λειτουργίας και φιλοξενούσε περίπου 66 παιδιά, σύμφωνα με τον Ρεϊμόν Ζαν Αντουάν.

Τα αίτια της φωτιάς και οι ηλικίες των θυμάτων παραμένουν άγνωστες μέχρι στιγμής. Το ορφανοτροφείο βρισκόταν σε ένα ακατάλληλο διώροφο κτίριο, γεμάτο με κουκέτες - μερικές σε άθλια κατάσταση - γεμάτα μικρά δωμάτια, με στενές σκάλες και μόνο μια πόρτα εξόδου, συμπλήρωσε ο δικαστής στο Γαλλικό Πρακτορείο.

Το ορφανοτροφείο λειτουργούσε υπό τη διοίκηση μιας χριστιανικής μη κυβερνητικής οργάνωσης με βάση την Πενσυλβάνια, ανέφεραν οι αρχές της χώρας. Η "Church of Bible Understanding" αναφέρει στον ιστότοπό της ότι ξεκίνησε να λειτουργεί αυτό το ορφανοτροφείο στην Αϊτή πριν περίπου 40 χρόνια. Όπως τονίζει, ο πρωταρχικός της στόχος είναι "να διαδώσει το Ευαγγέλιο σε οποιονδήποτε και όσους το λάβουν".

Μόλις 35 από τα 754 ορφανοτροφεία στην Αϊτή διαθέτουν επισήμως άδεια. Η κυβέρνηση έχει κλείσει περίπου 160 κατά τη διάρκεια των τελευταίων πέντε ετών. Πριν από περίπου τρεις μήνες, ένα ζευγάρι Γάλλων δολοφονήθηκε στο Πορτ-ο-Πρενς, την πρωτεύουσα της Αϊτής, όπου είχε πάει για να υιοθετήσει ένα παιδί.