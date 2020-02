Τοπικά Νέα

Έδιωξε τους ληστές με την… μασιά της σόμπας (εικόνες)

Βρήκαν τον... δάσκαλό τους οι κουκουλοφόροι που μπούκαραν σε σπίτι για να κλέψουν.

Στιγμές τρόμου πέρασε ένα ζευγάρι στο Πελόπιο της Αρχαίας Ολυμπίας όταν τρεις κουκουλοφόροι ληστές εισέβαλαν στο σπίτι τους για να τους κλέψουν απειλώντας την γυναίκα πως θα την σκοτώσουν, ενώ την χτυπούσαν.

Ο σύντροφος της βλέποντας την να κινδυνεύει αντέδρασε άμεσα, επιτέθηκε στους ληστές και τους ανάγκασε να φύγουν τρέχοντας. Άρπαξε τη σιδερένια μασιά από τη σόμπα και όρμησε πάνω τους, συνεχίζοντας μετά τη μάχη με “καρεκλιές”.

Το περιστατικό συνέβη τα ξημερώματα της Παρασκευής. Ήταν περίπου δύο το πρωί όταν η κα Διονυσία και ο κ. Παναγιώτης, άκουσαν φασαρία έξω από το σπίτι τους, που βρίσκεται σε κεντρικό σημείο του Πελοπίου στο δήμο Αρχ. Ολυμπίας. Τα σκυλιά τους είχαν αντιληφθεί τους τρεις ληστές που είχαν πηδήξει στην αυλή από την ψηλή καγκελόπορτα και πήγαιναν να μπουν στο σπίτι. Με κλωτσιές έσπασαν την πόρτα της μονοκατοικίας και όρμησαν πάνω στην 61χρονη ιδιοκτήτρια, κα Διονυσία απειλώντας να την σκοτώσουν με ένα κατσαβίδι. Σύμφωνα με πληροφορίες πιθανότατα πρόκειται για αλλοδαπούς, καθώς μιλούσαν σπαστά ελληνικά.

“Σκάσε μωρή θα σε σκοτώσω…”

Η κα Διονυσία περιέγραψε τα όσα έζησε. “Φώναξα στον σύντροφο μου. Τους είδα που είχαν σπάσει στην πόρτα για να μπουν. Ο ένας ήρθε σε εμένα. Φώναξα “βοήθεια βγες από την άλλη πόρτα” στο σύντροφο μου. Τότε ο ληστής που πέταξε το κινητό από το χέρι και μου φώναξε “σκάσε μωρή, βούλωστο γιατί θα σε σκοτώσω με το κατσαβίδι στο λαιμό” ήταν τα πρώτα λόγια της κυρίας Διονυσίας.

“Δόθηκε μεγάλη μάχη με καρέκλες στην κουζίνα, με το σύντροφο μου εγώ βγήκα έξω και φώναζα “βοήθεια – βοήθεια με σκότωσαν. Πρόλαβα να πάρω το “100”. Μου είπαν “ερχόμαστε μας έχουν ειδοποιήσει”. Είχαν βγει οι γείτονες γύρω και είχαν προλάβει να τηλεφωνήσουν. Οι δράστες έφυγαν και μετά ήρθε η Αστυνομία”. Όπως ανέφερε η κα Διονυσία οι δράστες πήραν ένα πορτοφόλι με κάποια ρολόγια και κοσμήματα. Ο φόβος την έχει κυριεύσει. Η κα Διονυσία αντιμετωπίζει προβλήματα υγείας που επιδεινώθηκαν μετά το ισχυρό σοκ και πλέον αναζήτησε ασφαλές μέρος για να περάσει τις επόμενες ημέρες, έως ότου συνέλθει, με τον σύντροφό της πάντα στο πλευρό της.

“Άρπαξα τη μασιά και τον χτύπησα…”

Ο σύντροφος της παρά τα 67 του χρόνια δεν έδειξε μόνο ψυχραιμία, αλλά και γενναιότητα. Δεν δίστασε ούτε στιγμή να επιτεθεί στους ληστές και τελικά να τους αναγκάσει να τραπούν σε φυγή. “Ακούσαμε που έσπαγαν την πόρτα. Μέχρι να ανάψουμε τα φώτα είχαν μπει. Αρπάζω τη μασιά από τη σόμπα και μόλις μπαίνουν μέσα, τον χτυπάω. Μετά αρχίσαμε με τις καρέκλες. Μου τις πέταγε τις έπιανα, τις πέταγα και εγώ. Δώσαμε μάχη γερή, ούτε πόλεμος έτσι. Είμαι από 12 χρονών στο πεζοδρόμιο στην Αθήνα, τέτοιο πράγμα δεν είχα ξαναδεί. Ήμουν θρασύτατος όμως δεν κώλωσα μέχρι τέρμα. Άφησε τη γυναίκα και ήρθε σε εμένα με το κατσαβίδι, μπροστά μου είχα μια καρέκλα, του την κοπανάω στο κεφάλι και αυτός από το θυμό του κοπανάει το κατσαβίδι πάνω στο τραπέζι και έφυγε” περιέγραψε ο κ. Παναγιώτης.

“Ήθελα να του σπάσω το κεφάλι, μπήκαν στο σπίτι να μας σκοτώσουν. Αν είχα και καραμπίνα θα τον σκότωνα δεν λογάριαζα τίποτα. Ας πήγαινα φυλακή. Δεν μπορούσαν από τη στιγμή που αντέδρασα να κάνουν αυτό που ήθελαν. Πήραν κάποια πράγματα αλλά έφυγαν” συμπλήρωσε.

Από την άλλη ήταν έτοιμος να πάρει το νόμο στα χέρια του. “Δεν φοβάμαι γυρνούσα στην Αθήνα μέσα στη νύχτα 35 χρόνια. Είχα δει και ζήσει πολλά. Δεν φοβάμαι, ή ζωή η θάνατος, δεν θα κάτσω με σταυρωμένα χέρια. Με το Κυπριακό ήμουν πρώτη γραμμή στον Έβρο. Δεν φοβήθηκα ποτέ στη ζωή μου και ούτε πρόκειται. Μέχρι τέρμα… Αν ήμουν οργανωμένος σωστά δεν θα γλίτωναν θα τους σκότωνα. Μπροστά τη ζωή μου δεν θα φοβηθώ, ας πήγαινα φυλακή. Μπροστά στη ζωή μου δε λογάριαζα τίποτα. Δηλαδή να με σκοτώσουν αυτοί…; Αυτό πρέπει να είσαι κακομοίρης για να το κάνεις…” κατέληξε.

Πηγή: ilialive.gr