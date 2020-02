Παράξενα

Καμήλες “παντρεύτηκαν” σε ζωολογικό κήπο (βίντεο)

Ανήμερα του Αγίου Βαλεντίνου έγινε ο “γάμος” στην Λίμα του Περού. Οι “νεόνυμφοι” απόλαυσαν την γαμήλια τούρτα με… καρότα.