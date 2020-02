Τεχνολογία - Επιστήμη

Εντυπωσιακή αεροπορική επίδειξη στην Σιγκαπούρη (βίντεο)

Text to Speech Your browser does not support the audio element.

Μαχητικά αεροσκάφη, αλλά και drones έχουν την ευκαιρία να απολαύσουν οι επισκέπτες του φετινού Singapore Air Show.