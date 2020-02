Κοινωνία

Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στον κόμβο Καλλιρρόης - Βουλιαγμένης

Ποιες ημέρες και ώρες θα γίνουν τροποποιήσεις στην κυκλοφορία των οχημάτων, λόγω εργασιών.

(πηγή εικόνας: googlemaps.com)



Λόγω εκτέλεσης εργασιών επισκευής φρεατίου, στις 16-2-2020, κατά τις ώρες 07.30΄έως 15.30΄και στις 17-02-2020, κατά τις ώρες 06.00΄έως 07.00΄, θα πραγματοποιηθεί προσωρινή διακοπή της κυκλοφορίας των οχημάτων στη μεσαία λωρίδα της οδού Καλλιρρόης, στο ύψος της συμβολής της με τη Λ. Βουλιαγμένης, περιοχής Δήμου Αθηναίων, ρεύμα κυκλοφορίας προς Λ. Κωνσταντίνου.

Κατά τις ανωτέρω εργασίες η διεξαγωγή της κυκλοφορίας των οχημάτων θα πραγματοποιείται από το εναπομένον πλάτος του οδοστρώματος.

"Παρακαλούνται οι οδηγοί των οχημάτων να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί κατά την διέλευσή τους από τα σημεία των εργασιών και να ακολουθούν την υπάρχουσα οδική σήμανση", αναφέρει σε ανακοίνωση της η Αστυνομία.