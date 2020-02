Κόσμος

Βόρεια Μακεδονία – Αλβανία: “Παράθυρο” Μακρόν για ένταξη στην ΕΕ

Τι δήλωσε ο Γάλλος Πρόεδρος στη Διάσκεψη για την ασφάλεια στο Μόναχο. Ποια προϋπόθεση έθεσε για την έναρξη των ενταξιακών διαπραγματεύσεων.

Ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν δήλωσε σήμερα ότι αν τα αποτελέσματα της έκθεσης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής τον Μάρτιο σχετικά με την Βόρεια Μακεδονία και την Αλβανία είναι θετικά, θα υποστηρίξει την επανέναρξη των ενταξιακών διαπραγματεύσεων για τις συγκεκριμένες χώρες.

"Αναμένουμε την έκθεση τον Μάρτιο... αν τα αποτελέσματα είναι θετικά και εδραιωθεί η εμπιστοσύνη τότε θα είμαστε σε θέση να ξαναξεκινήσουμε τις διαπραγματεύσεις", δήλωσε ο Μακρόν στη Διάσκεψη για την Ασφάλεια που διεξάγεται στο Μόναχο.

Ο Γάλλος πρόεδρος είπε ακόμη ότι η πολιτική της περιφρόνησης που επιδεικνύει η Ευρώπη απέναντι στη Ρωσία τα τελευταία χρόνια έχει αποτύχει και καθώς κανένας δεν θέλει να αντιμετωπίσει ευθέως την Μόσχα, η μοναδική επιλογή είναι να υπάρξει ένας στενότερος διάλογος για την επίλυση των διαφορών.

"Αφουγκράζομαι την περιφρόνηση όλων των εταίρων μας, δεν είμαι τρελός, αλλά γνωρίζω ότι με το να είμαστε ανυποχώρητοι και αδύναμοι...αυτό δεν είναι πολιτική, είναι ένα εντελώς αναποτελεσματικό σύστημα", σημείωσε ο Μακρόν και πρόσθεσε ότι δεν βλέπει κανένας από τους συμμάχους του να είναι πρόθυμος να αντιμετωπίσει τη Ρωσία.

"Υπάρχει και μια δεύτερη επιλογή, η οποία είναι να απαιτούμε και να ξεκινήσουμε εκ νέου έναν στρατηγικό διάλογο γιατί σήμερα μιλάμε όλο και λιγότερο, οι συγκρούσεις πολλαπλασιάζονται και δεν είμαστε σε θέση να τις επιλύσουμε".

Η ΕΕ, είπε, θα πρέπει να ξυπνήσει και να αντιστοιχίσει τον προϋπολογισμό της στις φιλοδοξίες της έτσι ώστε να μην μείνει πίσω από τις ΗΠΑ και την Κίνα, ειδικά στις τεχνολογίες του μέλλοντος.

"Γινόμαστε μια ήπειρος που δεν πιστεύει στο μέλλον της. Δεν επενδύουμε στο μέλλον μας επαρκώς...και από πολιτικής πλευράς αυτός είναι ο μόνος τρόπος για να συμφιλιωθούμε με τις μεσαίες τάξεις (μας)", κατέληξε ο Μακρόν.