Κοινωνία

Έκρυβε λαθραία τσιγάρα σε… φρεάτιο (βίντεο)

Νέο «χτύπημα» στο λαθρεμπόριο τσιγάρων. Πόσα άτομα συνέλαβε η Αστυνομία και που.

Συνελήφθησαν, το πρωί της 13ης Φεβρουαρίου, από αστυνομικούς της Ομάδας Παρεμπορίου της Υποδιεύθυνσης Περιπολιών της Διεύθυνσης Αστυνομίας Αθηνών, τρεις αλλοδαποί για παράβαση του Εθνικού Τελωνειακού Κώδικα.



Συγκεκριμένα:

Συνελήφθησαν στα Εξάρχεια δύο αλλοδαποί, ηλικίας 21 και 28 ετών, διότι μετά από αστυνομικό έλεγχο κατελήφθησαν να κατέχουν συνολικά 430 πακέτα τσιγάρα και 54 συσκευασίες καπνού, τα οποία δεν έφεραν την προβλεπόμενη από το νόμο ταινία ειδικού φόρου κατανάλωσης καπνού και τα οποία κατασχέθηκαν.

Επίσης, συνελήφθη στο Περιστέρι 28χρονος, διότι εντοπίστηκε στην είσοδο πολυκατοικίας να μεταφέρει ποσότητα λαθραίων τσιγάρων.

Από την περαιτέρω έρευνα στο σπίτι του και στον προαύλιο χώρο αυτής, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν συνολικά 1.651 πακέτα τσιγάρα και 52 συσκευασίες καπνού, τα οποία δεν έφεραν την προβλεπόμενη από το νόμο ταινία ειδικού φόρου κατανάλωσης καπνού.

Επισημαίνεται ότι μέρος των κατασχεμένων τσιγάρων, βρέθηκαν επιμελώς κρυμμένα σε φρεάτιο στην αυλή.

Οι συλληφθέντες, με τις δικογραφίες που σχηματίσθηκαν από τα Τμήματα Ασφάλειας Εξαρχείων και Περιστερίου, οδηγήθηκαν στον κ. Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Αθηνών.