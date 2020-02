Κοινωνία

Περιπέτεια για εκατοντάδες επιβάτες πλοίου, λόγω ανέμων

Δεν μπορεί να προσεγγίσει το λιμάνι που ήταν η κατάληξη του δρομολογίου του. Που και πως θα περιμένουν επιβάτες και πλήρωμα.

Περιπέτεια για εκατοντάδες επιβάτες πλοίου και δεκάδες μέλη πληρώματος, λόγω ανέμων, που πνέουν στην Ρόδο.

Το Blue Star 2, όπως ενημέρωσε απο τις 11:50 του Σαββάτου ο καπετάνιος του, δεν μπορεί να δέσει στο λιμάνι της Ρόδου, λόγω των θυελλωδών ανέμων που πνέουν στην περιοχή.

Έτσι, το πλοιο έχει οδηγηθεί στα δυτικά του νησιού, όπου και θα παραμείνει μέχρι να κοπάσουν λίγο οι άνεμοι και να του επιτρέψουν να προσεγγίσει με ασφάλεια το λιμάνι.

Το πλοίο είχε ξεκινήσει στις 19:00 της Παρασκευής απο τον Πειραιά και η Ρόδος ήταν ο τελευταίος σταθμός του δρομολογίου του.

Στο Blue Star 2 επιβαίνουν 249 επιβάτες και 93 μέλη πληρώματος.