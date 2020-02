Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός: Στο “Σωτηρία” ο Κικίλιας για τους δύο Έλληνες σε καραντίνα (εικόνες)

Τι έγραψε στο Twitter ο Υπουργός Υγείας Βασίλης Κικίλιας για την επίσκεψη στους δύο Έλληνες που επαναπατρίστηκαν απο την Κίνα.

Μέσω ενδοεπικοινωνίας μίλησε σήμερα ο υπουργός Υγείας Βασίλης Κικίλιας με τους δύο Έλληνες που επαναπατρίστηκαν από την Κίνα και παραμένουν για παρακολούθηση στο νοσοκομείο «Σωτηρία».



Μετά την επίσκεψη του στο νοσοκομείο ο υπουργός Υγείας σε ανάρτηση του στο twitter αναφέρει:



«Επισκέφτηκα το νοσοκομείο αναφοράς «Σωτηρία» και μίλησα μέσω ενδοεπικοινωνίας, με τους δύο Έλληνες που επαναπατρίστηκαν την περασμένη Κυριακή από την Κίνα. Θέλω να ευχαριστήσω τους γιατρούς και τους νοσηλευτές, για το εξαιρετικό έργο που επιτελούν. #COVID19».