Κόσμος

Νέα τουρκική πρόκληση για τα Βαρώσια

Text to Speech Your browser does not support the audio element.

Ο Τούρκος αντιπρόεδρος έφτασε στα κατεχόμενα τα ξημερώματα, για να συμμετάσχει στη συζήτηση στρογγυλής τραπέζης για τα Βαρώσια.

Ιστορική χαρακτήρισε ο Τούρκος Αντιπρόεδρος τη σημερινή ημέρα για τα Βαρώσια, λέγοντας ότι αποτελούν μέρος του εδάφους της «ΤΔΒΚ», όπως αποκάλεσε το ψευδοκράτος, και ότι η περίκλειστη πόλη πρέπει επιτέλους να ανοίξει. «Και η υπομονή, και η αναζήτηση (λύσης) και η καλή πρόθεση, έχουν τα όριά τους. Τίποτε δεν είναι χωρίς τέλος», είπε.



Ο Φουάτ Οκτάι, ο οποίος έφτασε στα κατεχόμενα λίγο μετά τη μία τα ξημερώματα σήμερα, για να συμμετάσχει στη συζήτηση στρογγυλής τραπέζης για τα Βαρώσια, στο «σπίτι του στρατού» που στεγάζεται στο ξενοδοχείο Σάντι Μπιτς στην περίκλειστη πόλη, μίλησε στην ανταποκρίτρια του τουρκικού NTV από το Βαρώσι, μεταδίδει ο ΑΝΤ1 Κύπρου.



Στην συνέντευξη που έδωσε από την περίκλειστη πόλη, ο κ. Οκτάι είπε ότι βρίσκεται σε ένα θέρετρο, όχι μόνο της Κύπρου, αλλά ολόκληρης της περιοχής, «σε μια περιοχή που στο πλαίσιο μιας βιώσιμης ειρήνης μεταξύ των δύο κοινοτήτων, είχε κλείσει η Τουρκία λόγω της καλής της πρόθεσης». Εδώ και μισό αιώνα αναζητείται αυτή η ειρήνη, πρόσθεσε, και η πόλη έχει γίνεται πόλη φάντασμα που ζούνε τα ποντίκια. «Εδώ δεν χάνουν μόνο οι Τ/κ, χάνουν και οι Ε/κ. Γιατί είμαστε εδώ; Για να κερδίσουν επιτέλους και οι άνθρωποι. Για να μην είναι μια πόλη φάντασμα, αλλά ένας χώρος έλξης, όπου θα μπορούν πλέον οι άνθρωποι να γλεντούν και να περπατούν. Είμαστε σε μια ιστορική μέρα, μια ιστορική συνάντηση σε μια καταπληκτική περιοχή».



Στην ερώτηση για το ψήφισμα 550 των ΗΕ, ο Τούρκος Αντιπρόεδρος ανέφερε ότι η περιοχή χαρακτηρίστηκε απαγορευμένη αλλά είναι έδαφος της «ΤΔΒΚ», όπως αποκάλεσε το ψευδοκράτος. Μίλησε για τρομοκρατία και καταπίεση εναντίον των Τ/κ που διήρκησε για χρόνια μετά την ίδρυση της Κυπριακής Δημοκρατίας και παρέμβαση – όπως είπε – της Τουρκίας για να σταματήσει αυτό. «Όπου πάει το τουρκικό έθνος φέρνει την ειρήνη. Μετά το 1974 δεν έπεσε εδώ ούτε σταγόνα αίμα», είπε.



«Εδώ και μισό αιώνα ψάχνουμε λύση και δεν τη βρίσκουμε, σε κάθε συνάντηση πάμε ένα βήμα πίσω», πρόσθεσε. «Το Βαρώσι είναι έδαφος της ΤΔΒΚ. Μιλάμε για έδαφος των Τ/κ. Δεν πήραμε άδεια από κανέναν για να έρθουμε εδώ. Όπως είναι η Λευκωσία, είναι και το Βαρώσι. Πρέπει πρώτα να το καταλάβουμε αυτό πολύ καθαρά».



Ο Φουάτ Οκτάι είπε ότι κλήθηκε για να παραστεί στην σημερινή εκδήλωση και ανταποκρίθηκε με χαρά, λέγοντας ότι θα γίνει μια συζήτηση για την πολιτική και οικονομική πλευρά του θέματος των Βαρωσίων και αυτό αποτελεί μέρος της εργασίας καταγραφής που γίνεται για την περίκλειστη πόλη.



«Ναι, να το ανοίξουμε και πάλι. Τι υπάρχει όμως εδώ; Υπάρχουν τράπεζες, εργασιακοί χώροι, εκθέσεις αυτοκινήτων, αγορές. Αυτά τα είδαμε. Ο χρόνος σταμάτησε. Υπάρχουν εξαίσια ξενοδοχεία. Εξαίσια ακόμα και μισό αιώνα μετά», είπε.



Ισχυρίστηκε δε ότι πρόκειται για περιουσία των Βακουφίων πριν από το 1878, όταν η Κύπρος πέρασε στη Βρετανική κυριαρχία, λέγοντας ότι την περιουσία αυτή κανείς δεν θα την πουλήσει. Σήμερα είπε, θα δουν ποια είναι η κατάσταση των 8.650 περίπου κτηρίων που βρίσκονται στην περίκλειστη πόλη ενώ για την εργασία που περιλαμβάνει την μελέτη των αρχείων της οθωμανικής αυτοκρατορίας ανέφερε ότι αυτή θα ολοκληρωθεί σύντομα.



Όποιος κι αν ζούσε πριν εδώ, συνέχισε, το Βαρώσια θα είναι ένα μέρος όπου όλοι θα κερδίσουν. Είπε ότι πρόκειται για έδαφος του ψευδοκράτους και όχι κάτι άλλο, λέγοντας ότι το μήνυμά τους είναι ξεκάθαρο: «Και η υπομονή, και η αναζήτηση (λύσης) και η καλή πρόθεση, έχουν τα όριά τους. Τίποτε δεν είναι χωρίς τέλος».



Αδελφικές χαρακτήρισε ο κ. Οκτάι τις σχέσεις Τουρκίας – ψευδοκράτους λέγοντας ότι όσοι λένε ότι η Τουρκία κάνει προπαγάνδα στα κατεχόμενα ενόψει των «προεδρικών εκλογών» ασχολούνται με παράλογα πράγματα. «Οι Τ/κ δεν το δέχονται αυτό, θα πάρουν τις δικές τους αποφάσεις. Υπάρχει δημοκρατία, ωριμότητα».



Στο μεταξύ, όπως ανακοινώθηκε ο Τούρκος Αντιπρόεδρος θα επισκεφθεί λίγο πριν τις 3 το απόγευμα το «κρατικό» νοσοκομείο Αμμοχώστου και απόψε στις 18.00 θα συμμετάσχει σε δείπνο που θα δώσει προς τιμήν του ο «πρωθυπουργός», Ερσίν Τατάρ σε ξενοδοχείο της κατεχόμενης Λευκωσίας.