Κοινωνία

Εντοπίστηκε η 58χρονη που αγνοείτο στου Ζωγράφου

Η περιπέτεια της Αναστασίας Φερέτου, έληξε δίνοντας τέλος στην αγωνία των δικών της ανθρώπων που την αναζητούσαν.

Η περιπέτεια της Αναστασίας Φερέτου, 58 ετών, έληξε σήμερα Σάββατο, δίνοντας τέλος στην αγωνία των δικών της ανθρώπων που την αναζητούσαν.

Η Αναστασία Φερέτου εξαφανίστηκε στις 31/1/2020 κατά τις βραδινές ώρες από την περιοχή του Ζωγράφου.

Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση, το «Χαμόγελου του Παιδιού» ενημερώθηκε για την εξαφάνιση της Αναστασίας Φερέτου στις 5/2/2020 και προχώρησε στις 8/2/2020 στη δημοσιοποίηση των στοιχείων της ενήλικης κατόπιν αιτήματος των συγγενών της, καθώς υπήρχε ενδεχόμενο να συντρέχουν λόγοι οι οποίοι έθεταν τη ζωή της σε κίνδυνο.

Η Αναστασία Φερέτου εντοπίστηκε σήμερα 15/2/2020, κατά τις πρώτες πρωινές ώρες να νοσηλεύεται,στο Γενικό Νοσοκομείο Αθηνών «Ο Ευαγγελισμός». Παρόλο που η Αναστασία Φερέτου είχε εισαχθεί στις 2/2/2020 στο εν λόγω Νοσοκομείο, αυτό δεν ενημέρωσε ως όφειλε το Εθνικό Κέντρο Επιχειρήσεων Υγείας-ΕΚΕΠΥ, ώστε να γίνει η καταγραφή της και να είναι δυνατός ο εντοπισμός της από όσους την αναζητούσαν.

«To Χαμόγελο του Παιδιού» θα βρίσκεται κοντά στη Αναστασία Φερέτου και την οικογένειά της οτιδήποτε άλλο χρειαστεί.