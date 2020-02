Life

“Ενώπιος Ενωπίω” η Άλκηστις Πρωτοψάλτη με τον Νίκο Χατζηνικολάου

Εξομολόγηση ζωής από την σπουδαία ερμηνεύτρια στον Νίκο Χατζηνικολάου.

Τη Δευτέρα 17 Φεβρουαρίου, στις 23:45, ο Νίκος Χατζηνικολάου υποδέχεται στο «Ενώπιος Ενωπίω» την Άλκηστη Πρωτοψάλτη.



Η σπουδαία ερμηνεύτρια, σε μία εξομολόγηση ζωής, μιλά για τον ξεριζωμό από την Αλεξάνδρεια της Αιγύπτου, τα πρώτα βήματα στη μουσική και την καταξίωση.

«Ενώπιος Ενωπίω», με την υπογραφή του Νίκου Χατζηνικολάου, κάθε Δευτέρα στις 23:45, στον ΑΝΤ1

