“Άγριες Μέλισσες”: Αποκαλύπτεται η εγκυμοσύνη της “Δρόσως” (εικόνες)

Παράνομοι έρωτες και ένοχα μυστικά διχάζουν το Διαφάνι. Πάρτε μια... "γεύση" από τα νέα επεισόδια.

Καταιγιστικές είναι οι εξελίξεις στα νέα επεισόδια της σειράς εποχής του ΑΝΤ1, «Άγριες Μέλισσες» που προβάλλονται από Δευτέρα έως και Πέμπτη, στις 22:45.

Πάρτε μια γεύση από όσα θα δούμε…

Δευτέρα 17 Φεβρουαρίου - Επεισόδιο 74

Ο γάμος της Ελένης ματαιώνεται, ύστερα απ’ την εξαφάνιση του Κυπραίου, ενώ το νέο διαδίδεται στο χωριό, σαν αστραπή. Κάποιοι φοβούνται πως έπαθε κάτι κακό κι άλλοι τον κακολογούν πιστεύοντας πως το έκανε επίτηδες. Η Ελένη, για ακόμα μια φορά, βιώνει την προδοσία ενός άντρα στο πετσί της αλλά δεν επιτρέπει σε κανέναν να την λυπηθεί. Παράλληλα, η Δρόσω λαμβάνει αρνητική απάντηση απ’ τη θεία της στον Βόλο και νιώθει να εγκλωβίζεται σ’ ένα μέρος που δεν θέλει, κι αυτή τη φορά με τον καρπό ενός παράνομου έρωτα μέσα της. Ο Νικηφόρος εμμένει στην απόφασή του να φύγει στο Παρίσι και η Ασημίνα προσπαθεί να του αλλάξει γνώμη. Στο σχολείο, πραγματοποιείται η δεύτερη μυστική συνάντηση για τον συνεταιρισμό, όταν κάνουν την εμφάνισή τους ο Κωνσταντής με τον Μελέτη και όλα παίρνουν άσχημη τροπή. Την ίδια στιγμή, δυο καλόγεροι βρίσκουν στο δάσος το αναίσθητο κορμί ενός άντρα, ενώ η Ελένη σοκάρεται όταν ανακαλύπτει το ένοχο μυστικό της Δρόσως.

Τρίτη 18 Φεβρουαρίου - Επεισόδιο 75

Η Δρόσω αναγκάζεται να αποκαλύψει στην Ελένη την εγκυμοσύνη της, παρουσιάζοντας όμως κάποιον άλλον για πατέρα του παιδιού της. Παράλληλα, ο Κυπραίος βρίσκει καταφύγιο σ’ ένα μοναστήρι ενώ ο Νικηφόρος ακούει τον Κωνσταντή που συνεχίζει να περηφανεύεται στον Μελέτη, πως πλάγιασε με τη Δρόσω. Ο Νικηφόρος, σοκαρισμένος, επιτίθεται στη Δρόσω, η οποία μάταια προσπαθεί να τον πείσει για την αθωότητά της. Την ίδια ώρα, ο Δούκας πληρώνει έναν αγρότη, για να μπει στις συναντήσεις που οργανώνει ο Μιλτιάδης με σκοπό να μάθει τι σκαρώνουν. Θα προλάβει να εμποδίσει τα σχέδια του Μιλτιάδη; Η Παγώνα επιστρέφει στο σπίτι της αλλά ο Τόλλιας δεν την υποδέχεται με θερμές αγκάλες. H Ασημίνα ανακοινώνει στη Μυρσίνη, πως δεν θα κοντράρει τον Νικηφόρο στην απόφασή του και θα τον ακολουθήσει στο Παρίσι. Την ίδια στιγμή, η Ελένη βρίσκει τη Δρόσω καταρρακωμένη και μαθαίνει πως ο Κωνσταντής διαδίδει ότι πλάγιασε μαζί της. Όταν πηγαίνει να του ζητήσει τα ρέστα, η κατάσταση δεν αργεί να φύγει απ’ τον έλεγχο με… αιματηρές συνέπειες.

Τετάρτη 19 Φεβρουαρίου - Επεισόδιο 76

Ο Κωνσταντής αναγκάζεται να ομολογήσει στον Προύσαλη και στην Ελένη ότι η σχέση του με τη Δρόσω ήταν ένα δικό του αστείο, για να υπερηφανευτεί στον Μελέτη. Η Μάρθα αφήνει πίσω όσα την χώριζαν με τον Νέστορα και συμφιλιώνεται μαζί του, μετά από πολλά χρόνια. Η Ασημίνα μαθαίνει από την Ελένη ότι η Δρόσω είναι έγκυος και προσπαθούν μαζί να την πείσουν να βρουν τον Παύλο. Ο Τόλλιας παραδέχεται στην Ουρανία ότι η επιστροφή της Παγώνας δεν επηρέασε καθόλου τα συναισθήματά του γι’ αυτήν. Ο Κυπραίος παλεύει με τις ενοχές του που παράτησε την Ελένη στην εκκλησία, ενώ ταυτόχρονα παλεύει να απαλλαγεί από τους δαίμονες του παρελθόντος του. Ενώ στην πλατεία όλο το χωριό γιορτάζει την Αποκριά, την ίδια ώρα ο Κωνσταντής ετοιμάζεται να εκδικηθεί την Ελένη.

Πέμπτη 20 Φεβρουαρίου - Επεισόδιο 77

Ο Δούκας με τη βοήθεια του Μελέτη και του Κωνσταντή καταφέρνουν να σβήσουν τη φωτιά πριν κάψει, ολοσχερώς, το σπίτι των Σταμίρη. Θα καταφέρει η Δρόσω να πείσει την Ελένη να μη δώσει έκταση στο θέμα ή θα συνεχιστεί η κόντρα με ανυπολόγιστες συνέπειες; Παράλληλα, η Ασημίνα εγκλωβίζει άθελα της τον Νικηφόρο, όταν του εκμυστηρεύεται την εγκυμοσύνη της Δρόσως και του ζητά να την πάρουν μαζί τους στο Παρίσι. Ο Κυπραίος δείχνει να γαληνεύει στο πλάι του γέροντα Νικόδημου, ενώ σχεδιάζει προσεκτικά τα βήματά του, για την επιστροφή του στο Διαφάνι. Ενώ η Ελένη βρίσκεται αντιμέτωπη με τον Παύλο, η Ασημίνα βρίσκεται μπροστά σε μια κρυφή συνάντηση του Νικηφόρου και της Δρόσως. Ο Κυπραίος θα βρεθεί αντιμέτωπος με τον Σαράντη κι εκείνος θα αναγνωρίσει στο πρόσωπό του, τον βασανιστή και φονιά του γιου, του Νέστορα. Θα καταφέρει ο Κυπραίος να γλυτώσει κι αυτήν τη φορά χωρίς να πουλήσει, όμως, και την ψυχή του;