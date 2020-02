Life

“Αν ήμουν πλούσιος”: Εκπλήξεις, ανατροπές και μια… απαγωγή

Πάρτε μια... γεύση από τις εξελίξεις στα επόμενα επεισόδια της καθημερινής σειράς του ΑΝΤ1.

Αμείωτο θα κρατήσουν το ενδιαφέρον των τηλεθεατών οι εξελίξεις στην καθημερινή σειρά «Αν ήμουν πλούσιος», που προβάλλεται καθημερινά, από Δευτέρα έως Παρασκευή, αμέσως μετά από το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του ΑΝΤ1.

Διαβάστε τις υποθέσεις των επόμενων επεισοδίων…

Δευτέρα 17 Φεβρουαρίου

Επεισόδιο 106

Η Μόνικα δίνει στον Μουρούνα τις μετοχές του Βρανά και εκείνος αναρωτιέται εάν το γεγονός, ότι έγινε τόσο εύκολα μέτοχος του Ομίλου, κρύβει κάποια παγίδα. Την ίδια ώρα, η Δάφνη διαπιστώνει ότι έχουν απαγάγει τον Φοίβο και τρελαίνεται. Ο Αλέξης υποψιάζεται ότι πίσω από την απαγωγή είναι ο Ντίνος. Οι υποψίες του θα επιβεβαιωθούν όταν εκείνος ζητήσει 500.000 ευρώ για να τους δώσει πίσω τον μικρό. Ο Πέτρος πείθεται από τη Μυρτώ να μείνει στο σπίτι των Μπούμπληδων, ενώ ο Σωτήρης έχει αποφασίσει να κάνει κουβέντα με τον Θεοχάρη, για τα ερωτικά του. Κατά τη διάρκεια της συζήτησης, ο Σωτήρης βρίσκεται μπροστά σε μια μεγάλη έκπληξη. Παράλληλα, ο Μάνος ανακαλύπτει, έκπληκτος, ότι το σχέδιο της Μελίνας εξακολουθεί να είναι σε πλήρη ισχύ. Την ίδια στιγμή, ο μικρός Φοίβος όχι απλώς κάνει τον απαγωγέα του να δεινοπαθήσει, αλλά του δίνει μια μεγάλη λαχτάρα.

Τρίτη 18 Φεβρουαρίου

Επεισόδιο 107

Ο Φοίβος το σκάει απ’ το μέρος που τον κρατάει ο Ντίνος, γεγονός που προκαλεί πανικό στη Δάφνη και τον Αλέξη. Ο Μουρούνας εμφανίζεται στην εταιρία του Βρανά και συγκαλεί διοικητικό συμβούλιο, με σκοπό την εκλογή νέου διευθύνοντα σύμβουλου. Ο Σωτήρης περνάει το βράδυ στο σπίτι, αλλά διαφωνεί και πάλι με τη Χριστίνα λόγω της σχέσης του Θεοχάρη με την Ξένια. Η Χριστίνα συναντιέται, τυχαία, με τη Μελίνα και η κουβέντα τους φτάνει στον Βρανά. Ο Ντίνος βρίσκει τον Φοίβο κι ο Αλέξης κανονίζει μια συνάντηση μαζί του. Τελικά, ο Ντίνος του αποκαλύπτει πως είναι ο απαγωγέας και ο Αλέξης αποφασίζει να του δώσει τα χρήματα που ζητάει, χωρίς να είναι παρούσα η Δάφνη. Την ίδια ώρα στην εταιρία, το συμβούλιο των μετόχων κρύβει μια μεγάλη έκπληξη.

Τετάρτη 19 Φεβρουαρίου

Επεισόδιο 108

Ο Αλέξης προσπαθεί να παραπλανήσει τον τετραπέρατο Φοίβο και να τον πείσει ότι δεν γνωρίζει τον Ντίνο, ενώ η Δάφνη περιμένει αγχωμένη να γυρίσει πίσω το παιδί της. Ο Σωτήρης κοντράρεται με τον Μουρούνα, αλλά συμφωνεί να γίνει η Μελίνα η νέα Διευθύνουσα Σύμβουλος της εταιρείας. Ο Βρανάς υποπτεύεται τη Μελίνα σχετικά με τον Μουρούνα και αναρωτιέται τι σχέση μπορεί να έχουν αυτοί οι δύο. Η Χριστίνα έχει κάτι περίεργες ζαλάδες και για κακή της τύχη, ο Σωτήρης την βλέπει να είναι μαζί με τον Βρανά. Η Ξένια κλαίει και οδύρεται που χώρισε με τον Θεοχάρη, ενώ η Σμαράγδα με τον Μάνο παρακολουθούν τη Μελίνα και κάτι πολύ ύποπτο τους τραβάει την προσοχή. Και η πιο δύσκολη στιγμή για τους Μπούμπληδες έρχεται. Οι υπογραφές στο διαζύγιο μπαίνουν. Ο Σωτήρης και η Χριστίνα είναι πλέον ελεύθεροι!

Πέμπτη 20 Φεβρουαρίου

Επεισόδιο 109

Ο Μάνος κάνει έφοδο στη σουίτα της Μελίνας, ψάχνοντας για τον Μουρούνα, αλλά εκείνος καταφέρνει να μη γίνει αντιληπτός. Η Μόνικα και ο Βρανάς, μετά τις πληροφορίες του Ζαφείρη, αντιλαμβάνονται τη συνεργασία Μελίνας και Μουρούνα και αποφασίζουν να δράσουν από κοινού, ενώ η υπογραφή του διαζυγίου Σωτήρη και Χριστίνας, που είναι πλέον γεγονός, φέρνει αναστάτωση και απογοήτευση στη Μυρτώ και τον Θεοχάρη. Την ίδια ώρα, ο Πέτρος συνδέει το σημείωμα που είχε δοθεί στη Δάφνη, και που υποσχόταν αποκαλύψεις για τον Αλέξη, με την απαγωγή του Φοίβου και προτείνει στη Μυρτώ να το ερευνήσουν. Ο Αλέξης, ψάχνοντας τα χαρτιά του πατέρα της Δάφνης, έχει κάποιες υποψίες για την εξαφάνισή του και στήνει ένα σχέδιο με σκοπό να μάθει την αλήθεια, το βράδυ που η Δάφνη εγκαινιάζει τον νέο της χώρο.

Παρασκευή 21 Φεβρουαρίου

Επεισόδιο 110

Στην βραδιά των εγκαινίων του πολυχώρου της Δάφνης, ο Αλέξης κατηγορεί τον Μουρούνα ως υπεύθυνο για την εξαφάνιση του πατέρα της Δάφνης, αλλά εκείνος το αρνείται. Η Βενετία πάει στο σπίτι του Βρανά και ζητάει εξηγήσεις γι’ αυτό που είπε ο Σωτήρης στη Χριστίνα, όταν υπέγραψε το διαζύγιο. Η ένταση, όμως, είναι μεγάλη και η καρδιά της πιέζεται. Ο Βρανάς την πάει σπίτι και εκεί βρίσκει τη Χριστίνα, η οποία δεν αισθάνεται καλά, εκείνος ανήσυχος την πάει στο νοσοκομείο. Την ίδια ώρα, η Δάφνη και ο Αλέξης κάνουν έρωτα για πρώτη φορά μετά τον χωρισμό τους. Η Δάφνη νιώθει περίεργα με την εξέλιξη της σχέσης τους. Παράλληλα, η Μυρτώ με τον Πέτρο στήνουν παγίδα για να πιάσουν τον Ντίνο, αλλά τα πράγματα παίρνουν άσχημη τροπή. Κι ενώ συμβαίνουν αυτά, το σχέδιο της επένδυσης ολοκληρώνεται, η Μελίνα είναι τρισευτυχισμένη, αλλά η χαρά της δεν θα κρατήσει για πολύ...