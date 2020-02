Κόσμος

Ψυχροπολεμικό κλίμα στις σχέσεις Άγκυρας - Μόσχας

Διπλωματία… αλά Τούρκα η πρόταση Τσαβούσογλου για την επίλυση της κρίσης με την Ρωσία λόγω Ιντλίμπ…

Τη διπλωματική επίλυση της κρίσης με τη Μόσχα για την Ιντλίμπ επιθυμεί η Άγκυρα όπως υποστήριξε ο Μεβλούτ Τσαβούσογλου

Σε συνέντευξη Τύπου με τον Γερμανό ομόλογό του στη Διάσκεψη του Μονάχου για την Ασφάλεια ο Τούρκος υπουργός Εξωτερικών είπε αναφορικά με το μέτωπο στη Συρία ότι η χώρα του θέλει να λύσει τα ζητήματα με τη Ρωσία για την Ιντλίμπ, στα βορειοδυτικά της χώρας, μέσω της διπλωματίας.

Ωστόσο, προειδοποίησε, εμμέσως, τη Μόσχα λέγοντας ότι εάν η διπλωματία δεν αποδώσει η Άγκυρα θα προχωρήσει σε άλλα απαραίτητα βήματα, χωρίς να τα διευκρινίσει.

Παράλληλα ανακοίνωσε ότι τουρκική αντιπροσωπεία θα μεταβεί στη Μόσχα τη Δευτέρα για συνομιλίες σχετικά με την βορειοδυτική επαρχία Ιντλίμπ.

Τουρκία και Ρωσία, οι οποίες υποστηρίζουν αντίπαλες πλευρές στη συριακή σύγκρουση, συμφώνησαν το 2018 να εγκαταστήσουν μια ζώνη αποκλιμάκωσης στην Ιντλίμπ, αλλά η επίθεση που εξαπέλυσαν οι δυνάμεις του Άσαντ διατάραξε την εύθραυστη συνεργασία τους τις τελευταίες εβδομάδες.

Ο Τσαβούσογλου δεν παρέλειψε να αναφερθεί και στη Λιβύη κατηγορώντας τον ηγέτη του Ελεύθερου Λιβυκού Στρατού (LNA), Χαλίφα Χάφταρ, ότι διαρκώς παραβιάζει την εκεχειρία στη χώρα υπογραμμίζοντας ότι «θα πρέπει να τον σταματήσουν», ώστε να μπορέσει να βρεθεί μια πολιτική λύση.

Ο Τούρκος ΥΠΕΞ πρόσθεσε ότι στρατάρχης επιθυμεί στρατιωτική επίλυση του προβλήματος αντί μιας πολιτικής. Η Άγκυρα υποστηρίζει την διεθνώς αναγνωρισμένη κυβέρνηση του Φαγέζ αλ Σαράζ στη Λιβύη και έχει στείλει στρατιωτικό προσωπικό στη χώρα για να την υποστηρίξει.