Οικονομία

Παππάς: Να κατατεθούν στη Βουλή τα στοιχεία για τα “κόκκινα δάνεια”

Text to Speech Your browser does not support the audio element.

"Η Βουλή και η κοινωνία δικαιούνται να γνωρίζουν", τονίζει ο Νίκος Παππάς.

«Να κατατεθούν στη Βουλή τα στοιχεία για τα "κόκκινα δάνεια" που καθυστερημένα ζήτησε η ΝΔ από τις τράπεζες», ζητά ο τομεάρχης Οικονομίας του ΣΥΡΙΖΑ, Νίκος Παππάς.

Σε δήλωσή του αναφέρει πως «η ΝΔ έχει ψηφίσει ήδη το αδιαφανές σχέδιο Ηρακλής. Δρομολογεί την ψήφιση του νέου πτωχευτικού κώδικα. Προχωρά στην άρση της προστασίας της πρώτης κατοικίας». «Δυστυχώς», αναφέρει, «ο κ. Σταϊκούρας ζήτησε εκ των υστέρων ενημέρωση από τις τράπεζες για το ύψος των ‘κόκκινων δανείων' και τις ως τώρα ενέργειες διαχείρισης του ζητήματος».

Ο κ. Παππάς σημείωσε ότι «προτεραιότητα πρέπει να είναι η κοινωνία και η πραγματική οικονομία» και πως «η αξίωση για διαφάνεια είναι αυτονόητη». Σε αυτό το πλαίσιο, τόνισε ότι «τα στοιχεία, τα οποία ζητήθηκαν, πρέπει να κατατεθούν στις αρμόδιες Επιτροπές της Βουλής και πιο συγκεκριμένα σε αυτές των Οικονομικών Υποθέσεων και Παραγωγής και Εμπορίου».

Ο τομεάρχης Οικονομίας του ΣΥΡΙΖΑ είπε ότι «η Βουλή και η κοινωνία δικαιούνται να γνωρίζουν. Η Πολιτεία οφείλει να σχεδιάζει και να προστατεύσει την κοινωνία και την οικονομία από αρνητικές εξελίξεις και ένα κύμα πλειστηριασμών».