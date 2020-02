Κοινωνία

Θρίλερ στο Μετρό “Άγιος Ιωάννης”

Ένα άτομο έπεσε στις γραμμές. Στο σημείο έσπευσαν πυροσβέστες.

Νεκρός ανασύρθηκε από την Πυροσβεστική το απόγευμα ένας άνδρας, περίπου 30 ετών, που έπεσε στις ράγες του μετρό στο σταθμό "Άγιος Ιωάννης".

Η πτώση του έγινε κάτω από αδιευκρίνιστες έως αυτή την ώρα συνθήκες, ενώ ο άνδρας διακομίστηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στον "Ευαγγελισμό".

Στο περιστατικό επιχείρησαν 9 πυροσβέστες με 3 οχήματα.

Σύμφωνα με την ΣΤΑΣΥ η κίνηση των συρμών διεξάγεται από "Ανθούπολη" έως "Ν. Κόσμο" και από "Δάφνη" έως "Ελληνικό".