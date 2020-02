Κόσμος

Τηλεφωνική επικοινωνία Ερντογάν - Τραμπ

Text to Speech Your browser does not support the audio element.

Τηλεφωνική επικοινωνία είχαν ο Τούρκος πρόεδρος, Ρ.Τ. Ερντογάν με τον Αμερικανό ομόλογό του Ντόναλντ Τραμπ. Τι συζήτησαν οι δύο ηγέτες.

Ο πρόεδρος της Τουρκίας Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν και ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ αντήλλαξαν σήμερα απόψεις σχετικά με την άμεση παύση των εχθροπραξιών στην επαρχία Ιντλίμπ της Συρίας, έγινε γνωστό από την τουρκική προεδρία.

Οι δύο ηγέτες συμφωνήσαν, κατά τη διάρκεια της τηλεφωνικής συνδιάλεξης που είχαν, ότι οι επιθέσεις από τις συριακές κυβερνητικές δυνάμεις στην επαρχία της βορειοδυτικής Συρίας, όπου σκοτώθηκαν 13 Τούρκοι στρατιώτες, είναι απαράδεκτες, τονίζεται στην ανακοίνωση.

Επιπλέον, κατά τη διάρκεια της συνομιλίας τους, Ερντογάν και Τραμπ υπογράμμισαν τη σημασία της αποκατάστασης της ειρήνης και της σταθερότητας στη Λιβύη.

Επίσης, ο Τούρκος πρόεδρος και ο Αμερικανός ομόλογός του συμφώνησαν στην επανάληψη του διαλόγου, με στόχο τη βελτίωση των οικονομικών σχέσεων μεταξύ Άγκυρας-Ουάσιγκτον και την επίτευξη του στόχου των 100 δισεκατομμυρίων δολαρίων στο διμερές εμπόριο.