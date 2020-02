Πολιτισμός

Στα έδρανα της Χάλκης μαζί με μαθητές η Κεραμέως (εικόνες)

Επίσκεψη και ξενάγηση της Υπουργού Παιδείας, Νίκης Κεραμέως στην Θεολογική Σχολή της Χάλκης.

Την Ιερά Θεολογική Σχολή της Χάλκης επισκέφθηκε σήμερα η υπουργός Παιδείας Νίκη Κεραμέως όπου ξεναγήθηκε, από τον Καθηγούμενο της Ιεράς Μονής Αγίας Τριάδος, Θεοφιλέστατο Επίσκοπο Ερυθρών κ. Κύριλλο.

Η κ Κεραμέως είχε μια τυχαία συνάντηση με μαθητές του 3ου Λυκείου Αμαρουσίου, οι οποίοι πραγματοποιούν εκπαιδευτική εκδρομή, με τους οποίους κάθισε στα έδρανα της Σχολής.

«Στην Ιερά Θεολογική Σχολή της Χάλκης σήμερα, μας υποδέχθηκε εγκάρδια και μας ξενάγησε στους χώρους της Σχολής, που παραμένει κλειστή τα τελευταία σχεδόν 50 χρόνια, και της ιστορικής βιβλιοθήκης, που φιλοξενεί περισσότερα από 46.000 βιβλία, ο Θεοφιλέστατος Επίσκοπος Ερυθρών Κύριλλος.

Ευτυχής συγκυρία η τυχαία συνάντηση με μαθητές του 3ου Λυκείου Αμαρουσίου, που γέμισαν ξανά ζωή τις αίθουσες της Σχολής», αναφέρει, σε ανάρτηση της στα κοινωνικά δίκτυα η κ Κεραμέως.

Χθες η υπουργός Παιδείας και Θρησκευμάτων, στο πλαίσιο προγραμματισμένης επίσκεψής της στην Κωνσταντινούπολη, επισκέφθηκε το Ζάππειο, το Ζωγράφειο και τη Μεγάλη του Γένους Σχολή. Στη συνέχεια πραγματοποίησε επίσκεψη στην Έδρα του Οικουμενικού Πατριαρχείου, όπου έγινε δεκτή από τον Οικουμενικό Πατριάρχη Βαρθολομαίο και τα μέλη της Αγίας και Ιεράς Συνόδου.