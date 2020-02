Αθλητικά

Κορυφή και περιμένει ο ΠΑΟΚ

Ο ΠΑΟΚ μια εβδομάδα πριν υποδεχθεί τον Ολυμπιακό στην Τούμπα πήγε στη Λάρισα και έφυγε με τη νίκη...

Με κεκτημένη ταχύτητα από την πρόκριση επί του Παναθηναϊκού, ο ΠΑΟΚ πέρασε ένα δύσκολο απόγευμα στη Λάρισα, όπου νίκησε με 2-1 την ελιπέστατη, ΑΕΛ και προσωρινά απολαμβάνει τη μοναξιά της κορυφής της Super League (ο Ολυμπιακός παίζει σε λίγη ώρα με τον Πανιώνιο κι έχει την ευκαιρία να επιστρέψει στο ρετιρέ).

Στην αναμέτρηση που άνοιξε την αυλαία του προγράμματος, ο «Δικέφαλος του Βορρά" ευτύχησε να προηγηθεί νωρίς με τον Λημνιό και στις καθυστερήσεις του πρώτου μέρους με το υπέροχο γκολ του Ντόουγκλας Αουγκούστο να πάρει προβάδισμα νίκης, η οποία ήρθε τελικά, έστω και με δύσκολο τρόπο. Πλέον, οι Θεσσαλονικείς περιμένουν το αποτέλεσμα του Ολυμπιακού με τον Πανιώνιο (19:30), αλλά πολύ περισσότερο έχουν το μυαλό τους στο απόλυτο ντέρμπι της προσεχούς Κυριακής (23/02) με τους «ερυθρόλευκους» στην Τούμπα, όπου και θα κριθεί η πρωτιά της κανονικής περιόδου του πρωταθλήματος.

Η ομάδα του Αμπελ Φερέιρα μπήκε από την αρχή με προφανή στόχο να πετύχει ένα γρήγορο γκολ και τα κατάφερε στο 14΄ με τον Λημνιό να πλασάρει αποδειγματικά μετά την κεφαλιά-πάσα του Άκπομ. Η ΑΕΛ προσπάθησε να αντιδράσει, πήρε κάποια... μέτρα στον αγωνιστικό χώρο, είχε δύο τρεις καλές φάσεις (όχι κλασική ευκαιρία) στην περιοχή του Ζίφκοβιτς, αλλά δεν μπόρεσε να ισοφαρίσει. Κι ενώ όλα έδειχναν ότι οι δύο ομάδες θα έμπαιναν στ΄ αποδυτήρια με το σκορ στο 1-0, στις καθυστερήσεις του πρώτου μέρους ο Ντοουγκλας Αουγκούστο με έναν «κεραυνό» έξω από την περιοχή «κάρφωσε» τη μπάλα στο «παράθυρο» του Κρίστινσον που ήταν αδύνατο να αντιδράσει (2-0).

Ο ΠΑΟΚ είχε τον απόλυτο έλεγχο το δεύτερο μέρος, απείλησε με τον Πέλκα στο 56΄ (κεφαλιά στο πάνω μέρος της οριζόντιας δοκού), αλλά από μία «στημένη φάση» οι γηπεδούχοι κατάφεραν να ξαναμπούν... από το πουθενά στο ματς. Ο Ηλιάδης στο ντεμπούτο του με την φανέλα της θεσσαλικής ομάδας, κατάφερε στο 66΄ με δυνατό σουτ μέσα από την περιοχή να μειώσει σε 1-2 και να δώσει νέο ενδιαφέρον στον αγώνα.

Οι συνθέσεις:

ΑΕΛ (Μιχάλης Γρηγορίου): Κρίστινσον, Γκαζάλ (45΄+1 Ηλιάδης), Μάρκοβιτς, Μόρας, Μούζεκ, Μπάλλας, Σετσέροβιτς, Ασούμπρε, Τόρζε, Βινίσιους (77΄ Πίνακας), Παπάζογλου.

ΠΑΟΚ (Αμπελ Φερέιρα): Ζίβκοβιτς, Μάτος, Ίνγκασον, Βαρέλα, Γιαννούλης, Ντόουγκλας Αουγκούστο, Μαουρίσιο, Λημνιός, Λάμπρου (85΄ Ροντρίγκο), Πέλκας (62΄ Ελ Καντουρί), Άκπομ (76΄ Σφιντέρσκι).