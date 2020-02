Κοινωνία

Λιοσίων: Διακοπή της κυκλοφορίας λόγω φωτιάς

Διαμέρισμα έχει τυλιχτεί στις φλόγες. Επί τόπου πυροσβεστικές δυνάμεις.

Συναγερμός σήμανε στην Πυροσβεστική το απόγευμα του Σαββάτου, λόγω εκδήλωσης πυρκαγιάς στην οδό Λιοσίων.

Η φωτιά ξέσπασε σε εγκαταλελειμμένη οικία στην συμβολή των οδών Λιοσίων και Ηπείρου, με αποτέλεσμα να κλείσει το ρεύμα κυκλοφορίας προς Πλατεία Βάθης.

Στο σημείο έσπευσε η Πυροσβεστική, η οποία έθεσε υπό έλεγχο την φωτιά και δόθηκε ξανά η κυκλοφορία το σημείο και σταδιακά αποκαταστάθηκε η κατάσταση ομαλοποιήθηκε.