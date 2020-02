Life

Νεκρή πασίγνωστη παρουσιάστρια

Text to Speech Your browser does not support the audio element.

Θρίλερ με τον θάνατο 40χρονης παρουσιάστριας. Το τραγικό τέλος της επιβεβαίωσε η οικογένειά της.

Σοκ έχει προκαλέσει στην Βρετανία η είδηση του θανάτου της 40χρονης παρουσιάστριας Κάρολιν Φλακ στο διαμερισμά της.

Όπως αναφέρουν τα βρετανικά Μέσα Ενημέρωσης, η γνωστή παρουσιάστρια φέρεται να αυτοκτόνησε ανήμερα του Αγίου Βαλεντίνου.

Την είδηση για το τραγικό τέλος της Κάρολιν Φλακ επιβεβαίωσε η οικογένειά της. “Επιβεβαιώνουμε ότι η Καρολίν μας πέθανε σήμερα, 15 Φεβρουαρίου. Θα θέλαμε να ζητήσουμε από τον Τύπο να σεβαστεί την ιδιωτικότητα της οικογένειας αυτήν τη δύσκολη εποχή”.

Να σημειωθεί πως η Caroline Flack αποχώρησε από την παρουσίαση της χειμερινής σεζόν του reality Love Island. Είχε κατηγορηθεί για επίθεση εναντίον του συντρόφου της.