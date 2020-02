Κοινωνία

Ερωτικό “τρίγωνο” στη Νέα Μάκρη: στο Εφετείο και πάλι το μοιραίο πρόσωπο (βίντεο)

Ο Άρειος Πάγος αναίρεσε την απόφαση με την οποία καταδικάστηκε σε 20χρόνια για την δολοφονία της 23χρονης φίλης του. Τώρα κινδυνεύει ακόμα και με ισόβια.

Η πολύκροτη υπόθεση που συγκλόνισε την κοινωνία της Νέας Μάκρης το 2013, αναβιώνει στο δικαστήριο.

Ένα ερωτικό τρίγωνο που κατέληξε σε μια τραγωδία. Η 23χρονη Φαίη, ήταν ένα πανέμορφo κορίτσι από την Νέα Μάκρη, που τον Απρίλιο του 2013 βρέθηκε αντιμέτωπη με μια σκληρή πραγματικότητα όταν ανακάλυψε πως ο φίλος της, διατηρούσε ερωτικό δεσμό και με την αδελφή της.

Τα ξημερώματα της 6ης Απριλίου, η νεαρή κοπέλα ζήτησε το λόγο από τον 32χρονο κατηγορούμενο και εκείνος, σύμφωνα με την κατηγορία, την γρονθοκόπησε και την κλώτσησε στο πρόσωπο με αποτέλεσμα μετά από δύο εβδομάδες η άτυχη κοπέλα να υποκύψει στα τραύματά της.

Μοιραίο ρόλο φέρεται να είχε στην υπόθεση η κατά 9 χρόνια μεγαλύτερη αδελφή του θύματος και η ερωτική σχέση της με τον κατηγορούμενο. Πέραν του ηθικού σκέλους, κατηγορήθηκε πως σε συνεννόηση με τον δράστη επιχείρησαν να εμφανίσουν την υπόθεση ως αυτοκινητιστικό δυστύχημα.

Η αδερφή της κοπέλας, δεν εμφανίστηκε ποτέ στο δικαστήριο και καταδικάστηκε σε φυλάκιση 2,5 ετών με αναστολή ενώ της αναγνωρίστηκε και ελαφρυντικό.

Ελαφρυντικό, της ειλικρινούς μεταμέλειας, αναγνωρίστηκε και στον κατηγορούμενο στο δευτεροβάθμιο δικαστήριο με αποτέλεσμα η αρχική ποινή των ισοβίων να μετατραπεί σε 20 χρόνια το 2017.

Στη νέα δίκη στο Εφετείο ο κατηγορούμενος αντιμετωπίζει το ενδεχόμενο να του επιβληθεί ακόμα και ισόβια κάθειρξη.