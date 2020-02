Υγεία - Περιβάλλον

Bullying: “σημαδεύει” εφ’ όρου ζωής (βίντεο)

Text to Speech Your browser does not support the audio element.

Τέσσερις στους 10 φοιτητές έχουν πέσει θύματα bullying στη σχολική τους ζωή, σύμφωνα με έρευνα του πανεπιστημίου Θεσσαλίας.