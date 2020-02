Πολιτισμός

Σταθερή η κατάσταση της υγείας του Κώστα Βουτσά (βίντεο)

Text to Speech Your browser does not support the audio element.

Μέσα στις επόμενες μέρες αναμένουν οι γιατροί ότι θα αρχίσει να συνέρχεται ο αγαπημένος ηθοποιός.