Συνελήφθη 14χρονος ως ύποπτος για την δολοφονία 18χρονης

Ο έφηβος θεωρείται ύποπτος ότι μαχαίρωσε και σκότωσε μια 18χρονη φοιτήτρια, σε ένα πάρκο. Ποιο ήταν το κίνητρο για την δολοφονία της άτυχης κοπέλας.

Ένας 14χρονος συνελήφθη από την αστυνομία της Νέας Υόρκης, καθώς θεωρείται ύποπτος ότι μαχαίρωσε και σκότωσε μια 18χρονη φοιτήτρια, στις αρχές Δεκεμβρίου, σε ένα πάρκο στη συνοικία του Χάρλεμ.

Το αγόρι αναζητείτο από την αστυνομία εδώ και πολλές εβδομάδες και η σύλληψή του έγινε χθες το βράδυ, έγινε σήμερα γνωστό από τον αρχηγό της αστυνομίας της Νέας Υόρκης, Ντέρμοτ Σία, κατά τη διάρκεια μιας συνέντευξης τύπου.

Πρωτοετής φοιτήτρια στο πανεπιστήμιο Μπάρναρντ, η Τέσα Μέιτζορς δέχθηκε επίθεση στο πάρκο Μόρνινγκσαϊντ από τρεις εφήβους που ήθελαν να τη ληστέψουν. Ένας από τους δράστες μαχαίρωσε τη 18χρονη προτού τραπούν όλοι σε φυγή. Η άτυχη κοπέλα υπέκυψε στα τραύματά της λίγο μετά, στο νοσοκομείο.

Αφού σύντομα αναγνωρίστηκε από τις αρχές ως ο βασικός ύποπτος, ο έφηβος επρόκειτο να παρουσιαστεί στις αρχές στα μέσα Δεκεμβρίου, όμως κατέβηκε αιφνιδιαστικά από το ταξί με το οποίο μετέβαινε στο αστυνομικό τμήμα για να ανακριθεί.

«Είμαστε πεπεισμένοι ότι το πρόσωπο που βρίσκεται αυτή τη στιγμή υπό κράτηση είναι εκείνο που μαχαίρωσε» την Τέσα Μέιτζορς, δήλωσε ο Ντέρμοτ Σία.

Ο 14χρονος κατηγορείται για ανθρωποκτονία από πρόθεση και ληστεία, ενώ τέθηκε υπό κράτηση έπειτα από απόφαση του εισαγγελέα Σάιρους Βανς.

Θα οδηγηθεί την Τετάρτη ενώπιον δικαστή. Στο πλαίσιο της ακροαματικής διαδικασίας, ο 14χρονος δεν θα θεωρηθεί ανήλικος, όπως επιτρέπει η νομοθεσία της πολιτείας της Νέας Υόρκης.

Η υπόθεση είναι ιδιαίτερα ευαίσθητη, καθώς εμπλέκονται σε αυτήν ένα λευκό θύμα και ένας μαύρος ύποπτος.

«Έχουμε μία υπόθεση με ένα αγόρι 14 ετών και επιδεικνύουμε μεγάλη προσοχή για να προστατεύσουμε τα δικαιώματά του» διαβεβαίωσε ο εισαγγελέας Σάιρους Βανς.

«Θέλω οι Νεοϋορκέζοι να γνωρίζουν ότι δεσμευόμαστε αυτή η υπόθεση να κριθεί ακριβοδίκαια».