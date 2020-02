Πολιτισμός

Στην Εντατική η Κική Δημουλά

Δύσκολες στιγμές για την σπουδαία ποιήτρια.

Δύσκολες ώρες για την Κική Δημουλά, καθώς το απόγευμα του Σαββάτου μεταφέρθηκε εσπευσμένα σε ιδιωτικό θεραπευτήριο.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες,υπέστη ανακοπή καρδιάς και νοσηλεύεται διασωληνωμένη στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας.

Η 89χρονη Κική Δημουλά παραμένει σε μηχανική υποστήριξη της αναπνοής μετά από σοβαρή λοίμωξη του αναπνευστικού που υπέστη κι οι γιατροί δίνουν μάχη να σταθεροποιήσουν την αναπνευστική της λειτουργία.