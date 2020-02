Κόσμος

Ακιντζί: λάθος η συζήτηση για τα Βαρώσια

Όρθωσε και πάλι… “ανάστημα” ο Τουρκοκύπριος ηγέτης έναντι του “Σουλτάνου”…

“Απέναντι” στην κυβέρνηση Ερντογάν βρέθηκε ξανά ο Μουσταφά Ακιντζί.

Αφορμή, αυτή τη φορά, στάθηκαν οι δηλώσεις του Τούρκου αντιπροέδρου, Φουάτ Οκτάι, ο οποίος χαρακτήρισε την Αμμόχωστο “γη των Τουρκοκυπρίων” και τόνισε πως ήρθε η ώρα να ανοίξουν τα Βαρώσια.

“Τα κλειστά Βαρώσια δεν πρέπει να μείνουν αδρανή σίγουρα, ωστόσο θα έχει νόημα να συζητηθεί το θέμα εντός του διεθνούς δικαίου, χωρίς αντιπαράθεση με τα ΗΕ, με έναν τρόπο που θα συμβάλλει στην επίτευξη λύσης”, έγραψε σε ανάρτηση του ο Μουσταφά Ακιντζί.

Στον προσωπικό του λογαριασμό στο Facebook, ο Τουρκοκύπριος ηγέτης που δεν προσκλήθηκε και δεν παρέστη στην εκδήλωση του Δικηγορικού Συλλόγου Τουρκίας εντός του Βαρωσίου, ανέφερε ότι εάν η προσέγγιση για το θέμα των Βαρωσίων δεν είναι αυτή που προανέφερε, αυτή η ενέργεια που γίνεται πριν από τις “εκλογές”, είτε όσον αφορά στους στόχους που όλοι μπορούν να καταλάβουν με ευκολία, είτε λόγω του εύρους των συμμετεχόντων και της χρονικής συγκυρίας “είναι πολύ λάθος. Είναι ξεκάθαρο ότι δεν θα εξυπηρετήσει τον επιθυμητό στόχο”.

Ο κ. Ακιντζί αναφέρθηκε αρχικά στη σύσκεψη που είχε γίνει στο “προεδρικό” τον Ιούλιο του 2017 όταν είχε αποφασιστεί η πρωτοβουλία – όπως είπε – για τους Μαρωνίτες και είχε συμφωνηθεί τότε να γίνει περεταίρω μελέτη του πολύπλοκου θέματος των Βαρωσίων. Τότε, πρόσθεσε, είχαν προσκληθεί όλα τα “κοινοβουλευτικά” κόμματα, στην παρουσία κα του Τούρκου ΥΠΕΚ. Στην πορεία, εξήγησε, η τότε 4κομματική “κυβέρνηση” δεν προχώρησε με το θέμα της επιστροφής των Μαρωνιτών, ενώ η νυν “κυβέρνηση” ανακοίνωσε χωρίς καμία διαβούλευση με την “προεδρία” την πρωτοβουλία για τα Βαρώσια πέρυσι το καλοκαίρι.