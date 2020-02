Κοινωνία

Κακοκαιρία: “Πνίγηκαν” Ρόδος και Ικαρία (βίντεο)

Με... κανό βγήκαν στους δρόμους της Ρόδου, ενώ "κολύμπησαν" στο αεροδρόμιο της Ικαρίας.

Οι ισχυρές βροχοπτώσεις και οι θυελλώδεις άνεμοι που επικράτησαν κατά τη μεγαλύτερη διάρκεια του Σαββάτου, προκάλεσαν πλήθος προβλημάτων στα δύο νησιά.

Στη Ρόδο, τα μεγαλύτερα προβλήματα εντοπίστηκαν σε περιοχές της δημοτικής ενότητας Λινδίων και Αρχαγγέλου, ενώ υπήρξαν επίσης καθυστερήσεις σε αεροπορικά δρομολόγια και ματαιώσεις προγραμματισμένων δρομολογίων πλοίων προς και από το νησί.

Αρκετοί χείμαρροι πλημμύρισαν με αποτέλεσμα οι δρόμοι να μετατραπούν σε «ποτάμια», ενώ σε αρκετούς οικισμούς σημειώθηκε διακοπή της ηλεκτροδότησης.

Χαρακτηριστικό είναι το βίντεο από την περιοχή του Αρχαγγέλου, όπου τα ορμητικά νερά έχουν… εισβάλλει σε δρόμους του οικισμού σύμφωνα με τη rodiaki.gr.

Κάποιοι πολίτες, δε δίστασαν να χρησιμοποιήσουν μάλιστα και… κανό για τις μετακινήσεις τους, μετά την έντονη βροχόπτωση που έπληξε το νησί της Ρόδου.

Χαρακτηριστικό είναι το βίντεο που αναρτήθηκε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, όπου στη Λάρδο κάτοικος του χωριού επιστράτευσε την ευρηματικότητα του για να μπορέσει να μετακινηθεί στους πλημυρισμένους δρόμους!

Προβλήματα εντοπίστηκαν και στην ακτοπλοΐα όταν, το πλοίο «Blue Star 2» παρέμεινε ανοιχτά της Ρόδου περίπου από τις 10 το πρωί μέχρι τις 7 το απόγευμα, λόγω των ισχυρών ανέμων. Το πλοίο έφτασε στο νησί το πρωί, αλλά στάθηκε αδύνατο να «δέσει» στο λιμάνι, εξαιτίας των ισχυρών ανέμων.

Η κακοκαιρία δεν έπληξε μόνο τη Ρόδο. Εικόνες που έρχονται από το αεροδρόμιο της Ικαρίας δείχνουν ότι η καταρρακτώδης βροχή έφερε χώματα και μεγάλες ποσότητες νερού στον προαύλιο χώρο.

Στο εσωτερικό του αεροδρομίου επίσης μπήκε νερό, ενώ πολλές ζημιές σημειώθηκαν σε οχήματα.

Δείτε τις φωτογραφίες που δημοσίευσε η ikariaki.gr: