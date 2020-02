Κόσμος

Ερντογάν: πιο έντονη η παρουσία μας στην ανατολική Μεσόγειο

Text to Speech Your browser does not support the audio element.

Τι είπε για τις έρευνες και τις γεωτρήσεις, αλλά και για την συμφωνία με την Λιβύη.

Στη συνομιλία του με τους Τούρκους δημοσιογράφους ο πρόεδρος τς Τουρκίας Ταγίπ Ερντογάν αναφέρθηκε και στα ζητήματα που αφορούν τις έρευνες στην ανατολική Μεσόγειο.

Ο Ερντογάν επιβεβαίωσε για πρώτη φορά πως η Άγκυρα αγόρασε τρίτο γεωτρύπανο. «Δεν έχει αλλάξει στάση μας στο ζήτημα της ανατολικής Μεσογείου κι αυτό φαίνεται από τη συμφωνία την οποία υπογράψαμε. Όπως ενώ είχαμε δυο γεωτρύπανα πήγαμε και αγοράσαμε και τρίτο. Έχουμε και δυο ερευνητικά πλοία. Έχουμε τώρα και τρία γεωτρύπανα. Λέμε να ξεκινήσουμε εντατικές εργασίες εδώ και με τα ερευνητικά μας πλοία αλλά και με τα γεωτρύπανα μας. Το σημαντικό όμως είναι πως με τον τρόπο αυτό βρίσκεται κάποιος εκεί και πολιτικά αλλά και στρατιωτικά. Είναι σημαντικό διότι έτσι η χώρα γίνεται αυτή που ελέγχει την περιοχή. Εμείς είμαστε η χώρα με την μεγαλύτερη ακτογραμμή. Είμαστε αποφασισμένοι να τηρήσουμε πιστά τη συμφωνία με τον κύριο Σάρατζ και θα υποστηρίξουμε το δίκαιο και τα δικαιώματα τη Λιβύης» ανέφερε χαρακτηριστικά.

Ο Ερντογάν αντέδρασε και στην πρόσκληση του Χαφτάρ από τον πρόεδρο της Γαλλίας.«Ο Χαφτάρ είναι ο άνθρωπος που βομβάρδισε 11 φορές τη Λιβύη. Τον κάλεσαν οι ΗΠΑ. Τώρα τον καλεί ο Μακρόν. Κι αυτός πάει εκεί πανηγυρίζοντας.. Δεν μπορούμε να τους καταλάβουμε» ανέφερε ο Ερντογάν, όπως αναφέρει ο Ελεύθερος Τύπος.