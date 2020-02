Κόσμος

Κορονοϊός: εκατοντάδες ασθενείς στο Diamond Princess

Σχεδόν δύο εβδομάδες κρατά το ταξίδι-“εφιάλτης” για χιλιάδες ανθρώπους. Παραμένει σε καραντίνα το κρουαζιερόπλοιο. Ποιες χώρες απομακρύνουν τους υπηκόους τους.

Εβδομήντα νέα κρούσματα του κορονοϊού που έχει προκαλέσει επιδημία πνευμονίας στην Κίνα εντοπίστηκαν μεταξύ των επιβαινόντων στο κρουαζιερόπλοιο Diamond Princess, το οποίο παραμένει αγκυροβολημένο και σε καραντίνα στη Γιοκοχάμα, δήλωσε ο υπουργός Υγείας της Ιαπωνίας Κατσουνόμπου Κάτο.

Μεταξύ των επιβαινόντων ειναι δύο Έλληνες, για τους οποίους στήνεται επιχείρηση επαναπατρισμού από τις αρμόδιες Αρχές.

Ο υπουργός διευκρίνισε σε δηλώσεις του σε κυριακάτικη ειδησεογραφική εκπομπή του ιαπωνικού δημόσιου τηλεοπτικού δικτύου NHK ότι ο αριθμός των κρουσμάτων που έχουν επιβεβαιωθεί μεταξύ των επιβαινόντων στο πλοίο ανέρχεται πλέον σε 355. «Μέχρι στιγμής, έχουμε υποβάλει σε εξετάσεις συνολικά 1.219 ανθρώπους και 355 αποκαλύφθηκε ότι είναι θετικοί», είπε ο Κατσουνόμπου Κάτο. Από το σύνολο των ανθρώπων που είναι φορείς του COVID-19, οι 73 δεν παρουσιάζουν συμπτώματα, διευκρίνισε ο ίδιος.

Πάνω από 3.700 άνθρωποι, επιβάτες και πλήρωμα, βρίσκονταν πάνω στο πλοίο που έκανε κρουαζιέρα όταν ένας επιβάτης που αποβιβάστηκε στο Χονγκ Κονγκ πριν από εβδομάδες αποκαλύφθηκε πως είχε μολυνθεί από τον κορονοϊό που εμφανίστηκε στην πόλη Ουχάν, στην κεντρική επαρχία Χουμπέι της Κίνας.

Αυτό το πρώτο κρούσμα ώθησε τις ιαπωνικές αρχές να θέσουν το πλοίο σε καραντίνα στη Γιοκοχάμα. Έκτοτε, ο αριθμός των κρουσμάτων πάνω σε αυτό δεν σταματά να αυξάνεται.

Οι άνθρωποι που εξακριβώνεται πως έχουν μολυνθεί αποβιβάζονται και διακομίζονται σε ειδικά εξοπλισμένα νοσοκομεία.

Μπροστά στην επιδείνωση της κατάστασης, η αμερικανική κυβέρνηση αποφάσισε να επαναπατρίσει τους υγιείς υπηκόους των ΗΠΑ σε συντονισμό με τις ιαπωνικές αρχές. Θα επιβιβαστούν σε ειδικές πτήσεις και θα επιστρέψουν στην αμερικανική επικράτεια όπου θα τεθούν σε απομόνωση για 14 ημέρες σε δύο στρατιωτικές βάσεις. Πάνω στο πλοίο απέμεναν χθες Σάββατο περίπου 350 αμερικανοί υπήκοοι.

Η κυβέρνηση του Χονγκ Κονγκ ανακοίνωσε επίσης χθες ότι θα επαναπατρίσει 330 πολίτες της αυτόνομης περιοχής της Κίνας που βρίσκονται πάνω στο πλοίο, με ειδικές πτήσεις τουλάχιστον ενός μισθωμένου αεροσκάφους.

Ο Καναδάς μίσθωσε αεροσκάφος για να απομακρύνει τους πολίτες του που βρίσκονται πάνω στο κρουαζιερόπλοιο Diamond Princess στο λιμάνι της Γιοκοχάμα, στην Ιαπωνία, ανακοίνωσε η κυβέρνηση του Καναδά αργά χθες Σάββατο (τοπική ώρα· σήμερα το πρωί ώρα Ελλάδας).

Οι Καναδοί επιβάτες που εμφανίζουν συμπτώματα του νέου κορονοϊού δεν θα επιτραπεί να επιβιβαστούν στην πτήση: αντ’ αυτού θα μεταφερθούν σε ιαπωνικές μονάδες υγείας για να λάβουν την κατάλληλη περίθαλψη, όπως διευκρίνισε η κυβέρνηση.

Μετά την άφιξή τους στον Καναδά, οι επιβάτες θα τεθούν σε καραντίνα για 14 ημέρες, σύμφωνα με την ανακοίνωση.

Οι ΗΠΑ και το Χονγκ Κονγκ έχουν ανακοινώσει ότι θα στείλουν αεροσκάφος στην Ιαπωνία για να μεταφέρει πίσω επιβάτες από το κρουαζιερόπλοιο που παραμένει σε καραντίνα και έχει συγκεντρωμένο τον μεγαλύτερο αριθμό κρουσμάτων του Covid-19 εκτός Κίνας.

Το κρουαζιερόπλοιο, που ανήκει στην Carnival Corp και μετέφερε 3.711 επιβάτες και πλήρωμα, τέθηκε σε καραντίνα στη Γιοκοχάμα την 3η Φεβρουαρίου, αφού ένας άνδρας ο οποίος αποβιβάστηκε στο Χονγκ Κονγκ πριν το σκάφος πλεύσει προς την Ιαπωνία διαγνώστηκε πως έχει μολυνθεί από τον ιό.