Δολοφονία καρδιολόγου: Ξανά στο “σκαμνί” η χήρα και ο εραστής της

Σε δεύτερο βαθμό η εκδίκαση της πολύκροτης υπόθεσης, η οποία προκάλεσε σάλο στο Πανελλήνιο.

Την ερχόμενη Τετάρτη 19 Φεβρουαρίου θα εκδικαστεί σε δεύτερο βαθμό, στο Μεικτό Ορκωτό Εφετείο Ανατολικής Κρήτης η υπόθεση της δολοφονίας του καρδιολόγου Χριστόδουλου Καλαντζάκη. Ως γνωστόν, ο Καλαντζάκης εκτελέστηκε στις 17 Οκτωβρίου 2017 και ένοχοι, σε πρώτο βαθμό, με ισόβια ποινή, κρίθηκαν η 40 χρονη πλέον σύζυγός του και ο 38 χρονος Βούλγαρος εραστής της.

Η εκδίκαση της υπόθεσης είχε γίνει τον Φεβρουάριο του 2019. Μια ιστορία που συγκλόνισε, στην κυριολεξία το πανελλήνιο. Το πρωτοβάθμιο δικαστήριο είχε κηρύξει ένοχο τον άνδρα για ανθρωποκτονία από πρόθεση σε ήρεμη ψυχική κατάσταση και τη χήρα του καρδιολόγου για ηθική αυτουργία στην ανθρωποκτονία του συζύγου της.

Συνεπώς, την προσεχή Τετάρτη αναμένεται η οριστική απόφαση του Εφετείου, στην πολύκροτη αυτή υπόθεση...