Κόσμος

Επίθεση με μαχαίρι σε εκκλησία

Για τραυματισμό πιστών κάνουν λόγο οι πληροφορίες απο την ρωσική πρωτεύουσα.

Ένας άνδρας επιτέθηκε με μαχαίρι εναντίον δύο πιστών σε εκκλησία στο κέντρο της Μόσχας σήμερα, τραυματίζοντας δύο ανθρώπους, δήλωσε η εκπρόσωπος του ρωσικού υπουργείου Εσωτερικών Ιρίνα Βολκ στο πρακτορείο TASS.

Ο ύποπτος τέθηκε υπό κράτηση.

«Η αστυνομία έθεσε υπό κράτηση ύστερα από καταδίωξη έναν 26χρονο, κάτοικο της περιοχής Λιπέτσκ, που εισήλθε σε εκκλησία στην οδό Μπακουνίνσκαγια το πρωί της 16ης Φεβρουαρίου και τραυμάτισε με μαχαίρι δύο ανθρώπους. Τα θύματα διακομίστηκαν στο νοσοκομείο», δήλωσε η Βολκ.

Η Αστυνομία διενεργεί έρευνα για την υπόθεση, πρόσθεσε η εκπρόσωπος.