Αθλητικά

Αντετοκούνμπο στο Obama Foundation: Αν το έκανα εγώ, μπορείτε και εσείς (εικόνες)

Text to Speech Your browser does not support the audio element.

Προσκεκλημένος του πρώην Προέδρου των ΗΠΑ ήταν ο Greek Freak, ο οποίος μίλησε για τα δύσκολα χρόνια και την πορεία μέχρι το NBA.

Σε εκδήλωση-ομιλία του Ιδρύματος Ομπάμα (Obama Foundation) o Γιάννης Αντετοκούνμπο, προσκεκλημένος του πρώην προέδρου των ΗΠΑ, μαζί με τους Κρις Πολ και Κέβιν Λοβ, μίλησε για τα δύσκολα παιδιά του χρόνια και την διαδρομη μέχρι να φτάσει στο ΝΒΑ, τονίζοντας: «Αν το έκανα εγώ, μπορείτε να το κάνετε και εσείς».

Ο Έλληνας σούπερ σταρ, είπε πως όταν πριν από μερικές εβδομάδες είδε έναν άντρα να σκουπίζει το γήπεδο που επρόκειτο να αγωνιστεί εκείνος, θυμήθηκε ότι το έκανε και εκείνος παλιότερα.

Μίλησε για το δικό του ταξίδι στο ΝΒΑ και τους ανθρώπους που τον στήριξαν: «Άλλα παιδιά δεν είχαν την τύχη που είχα εγώ ή την υποστήριξη που δέχθηκα από τη γειτονιά μου», είπε χαρακτηριστικά.

Ο Μπάρακ Ομπάμα, αφού επισκέφτηκε γειτονιές του Σικάγο, στη συζήτηση που διοργάνωσε το Ίδρυμά του, αποθέωσε τους τρεις αθλητές και εξήγησε τη σημασία της προσφοράς στο κοινωνικό σύνολο.

«Ο λόγος που κάλεσα τους συγκεκριμένους τρεις είναι πως, εκτός από σπουδαίοι αθλητές, είναι και εξαιρετικοί άνθρωποι σε διαφορετικές φάσεις της καριέρας τους. Έχεις τον...γέρο Κρις Πολ που πηγαίνει προς το τέλος της καριέρας του, τον νεαρό Γιάννη Αντετοκούνμπο και τον Κέβιν Λοβ που βρίσκεται κάπου στη μέση. Κάθε ένας από αυτούς έχει δείξει σπουδαίο χαρακτήρα, εντός κι εκτός παρκέ. Αυτό που κάνω μετά από τη θητεία μου ως πρόεδρος, είναι να αφοσιωθώ στο πως θα υποστηρίξουμε την εκπληκτική νέα γενιά των ηγετών που έρχονται», είπε χαρακτηριστικά ο πρώην πρόεδρος των ΗΠΑ.