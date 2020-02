Αθλητικά

Περού: Τραγωδία με νεκρούς φιλάθλους

Οι άτυχοι λάτρεις της μπάλας ταξίδευαν για ένα παιχνίδι του Copa Libertadores.

Τραγωδία στο Περού, όπου οκτώ φίλαθλοι της ομάδας Μπαρτσελόνα SC από τον Ισημερινό έχασαν τη ζωή τους, όταν το λεωφορείο στο οποίο επέβαιναν, έφυγε εκτός δρόμου και κατέληξε σε χαράδρα 15 μέτρων.

Το λεωφορείο τους μετέφερε από τη Λίμα, όπου είχαν μεταβεί για ένα παιχνίδι του Copa Libertadores.

Όπως αναφέρεται ο στενός δρόμος και η κακή άσφαλτος, φαίνεται να ήταν η αιτία αυτής της τραγωδίας, ενώ δεν αποκλείεται επίσης μηχανική βλάβη.

Ο πρόεδρος του Ισημερινού Λένιν Μορένο έγραψε στο twitter: «Εκφράζω την βαθιά μας αλληλεγγύη στις οικογένειες των οπαδών της Μπαρτσελόνα SC που σκοτώθηκαν σε ένα δυστύχημα στο Περού. Συντονίζουμε τη βοήθεια για όλους τους τραυματίες.»