Αθλητικά

NBA All Star Game: Το βραβείο του MVP παίρνει το όνομα του Κόμπι Μπράιαντ (βίντεο)

Μόνιμα την ονομασία του Κόμπι Μπράιαν παίρνει το βραβείο MVP του ΝΒΑ All Star.

Το βραβείο MVP του ΝΒΑ All Star, παίρνει μόνιμα την ονομασία του Κόμπι Μπράιαντ, όπως δήλωσε ο Επίτροπος της National Basketball Association, Άνταμ Σίλβερ.

Ο Μπράιαντ, με 18 συμμετοχές σε All-Star που κέρδισε τέσσερα βραβεία MVP All-Star Game, η 13χρονη κόρη του Τζιάνα και επτά ακόμα άτομασκοτώθηκαν σε συντριβή ελικοπτέρου κοντά στο Λος Άντζελες στις 26 Ιανουαρίου. Ήταν 41 ετών.

«Η απώλειά του μαζί με την κόρη του ... είναι ανείπωτη», δήλωσε ο Σίλβερ σε συνέντευξη Τύπου. «Ως πατέρας ... αυτό είναι το αδιανόητο».

«Ο Κόμπι Μπράιαντ είναι συνώνυμο με το NBA All-Star και ενσαρκώνει το πνεύμα αυτής της παγκόσμιας γιορτής του παιχνιδιού μας», ανέφερε ο Σίλβερ. «Υπάρχει πάντα η ευκαιρία να ανταγωνιστούν οι καλύτεροι , προσφέροντας το υψηλότερο επίπεδο για εκατομμύρια οπαδούς σε όλο τον κόσμο.»

Ο Μπράιαντ έκανε το ντεμπούτο του στο NBA All-Star Game το 1998 στην ηλικία των 19 ετών και έγινε ο νεότερος παίκτης που έπαιζε ποτέ σε ένα All-Star Game. Οι 18 συμμετοχές του σε All-Star του είναι δεύτερες στην ιστορία του NBA πίσω από τον Καρίμ Αμπντούλ Τζαμπάρ, ο οποίος είχε 19.

NBA Commissioner Adam Silver announced today that the Kia NBA All-Star Game MVP Award has been permanently named for the late Kobe Bryant, an 18-time All-Star who won a record-tying four All-Star Game MVP awards. pic.twitter.com/fJ9RWEwVe9 — NBA (@NBA) February 16, 2020