Πολιτική

Βαρβιτσιώτης: Δεν θα μετατρέψουμε τα νησιά μας σε “Ellis Island” της Ευρώπης

Text to Speech Your browser does not support the audio element.

Ποιο είναι το σχέδιο της κυβέρνησης για το μεταναστευτικό. Τι είπε για την προκλητικότητα της Τουρκίας και την στάση της ΕΕ.

Η Ελλάδα ανασυντάσσει τις δυνάμεις για να καταστήσουμε σαφές ότι φυλάσσει τα σύνορά της, ενώ επιδιώκει να αυξήσει τον αριθμό των επιστροφών μεταναστών προς την Τουρκία, σημειώνει ο αναπληρωτής υπουργός Εξωτερικών Μιλτιάδης Βαρβιτσιώτης σε συνέντευξή του στην εφημερίδα Publico της Πορτογαλίας. Και επισημαίνει χαρακτηριστικά: «Δεν μπορούμε να μετατρέψουμε τα ελληνικά νησιά σε "Ellis Island" της Ευρώπης».

Ερωτηθείς σχετικά με τη στάση της Τουρκίας, ο κ. Βαρβιτσιώτης σημειώνει πως η γειτονική χώρα «εκδηλώνει μια διαρκή προκλητικότητα έναντι της Ελλάδας. Για μας αυτό αποτελεί μεγάλη πρόκληση διότι θέλουμε να υπερασπισθούμε τον εθνικό μας χώρο χωρίς να στρατιωτικοποιήσουμε την κρίση» και προσθέτει ότι : «Εμείς δεν θέλουμε να περάσουμε από το τραπέζι της διπλωματίας στο πεδίο των επιχειρήσεων».

«Πιστεύω ότι η Ε.Ε. δεν αντελήφθη ακόμη ότι η Τουρκία άλλαξε», επισημαίνει ο αναπληρωτής υπουργός Εξωτερικών. «Υπάρχουν ακόμη χώρες που πιστεύουν ότι υπάρχουν περιθώρια προσέγγισης της Τουρκίας στις δικές μας αξίες. Όμως, η απόσταση αυξάνεται με ταχείς ρυθμούς. Θεωρώ πως η συζήτηση για το ποιά θα είναι η σχέση της Τουρκίας με την Ευρώπη θα αρχίσει πολύ σύντομα».

Αναφερόμενος στους ευρωπαϊκούς φόβους απέναντι στις απειλές της Τουρκίας ότι θα πλημμυρίσει την Ευρώπη με πρόσφυγες, δηλώνει: «Πρόκειται για σαφή εκβιασμό που δεν απευθύνεται στην Αθήνα αλλά στις Βρυξέλλες. Είναι παράλογο η Ευρωπαϊκή Ένωση, η πιο προηγμένη Δημοκρατία με 300 εκατομμύρια πληθυσμό, να φοβάται 100.000 πρόσφυγες να διαβούν τα σύνορά της».

Αναφερόμενος στη βελτίωση της οικονομικής κατάστασης της χώρας, ο κ. Βαρβιτσιώτης επισημαίνει ότι η Ελλάδα έχει επιστρέψει στις αγορές, για πρώτη φορά δανείζεται με αρνητικά επιτόκια κι αυτό θα έχει αντίκτυπο στα νοικοκυριά.

Τέλος, υπογραμμίζει το ιδιαίτερο ενδιαφέρον του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη για την πράσινη οικονομία, σημειώνοντας ότι με την απολιγνιτοποίηση της χώρας ως το 2028, «θέλουμε μέσω των νέων πολιτικών μας να γίνουμε θετικό πρότυπο».