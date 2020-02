Πολιτική

Κουτσούμπας: Κίνδυνος για την ειρήνη η συνεκμετάλλευση στο Αιγαίο

Ανησυχία του ΓΓ του ΚΚΕ για την διαφαινόμενη προώθηση της "επιλογής του συμβιβασμού με την Τουρκία". Τι λέει για την συμφωνία με τις ΗΠΑ.

Tην ανησυχία του για την διαφαινόμενη προώθηση της «επιλογής του συμβιβασμού με την Τουρκία στο όνομα της αποτροπής μιας σύγκρουσης» εκφράζει ο γγ της ΚΕ του ΚΚΕ, Δημήτρης Κουτσούμπας, σε συνέντευξή του στην εφημερίδα «Έθνος της Κυριακής» και τονίζει ότι «όπως ένα θερμό επεισόδιο μπορεί να οδηγήσει σε έναν επικίνδυνο συμβιβασμό, έτσι και ένας συμβιβασμός με παραχώρηση κυριαρχικών δικαιωμάτων και συνεκμετάλλευση του πλούτου στο Αιγαίο μπορεί να μεγαλώσει τους κινδύνους για την ειρήνη και το μέλλον των λαών».

«Το ΚΚΕ υποστηρίζει τη μη παραβίαση των συνόρων και τον καθορισμό των θαλάσσιων ζωνών σύμφωνα με τη διεθνή σύμβαση για το δίκαιο της θάλασσας» υπογραμμίζει ο Δ. Κουτσούμπας.

Αναφέρει ότι η Ελλάδα μέσω της συμφωνίας με τις ΗΠΑ «μετατρέπεται σε αμερικανονατοϊκό ορμητήριο πολέμων αλλά και σε στόχο αντιποίνων, όπως δηλώνουν Ρώσοι και Ιρανοί» και τονίζει ότι καμία ασφάλεια δεν παρέχουν στο λαό η εδώ και χρόνια συμμετοχή Ελλήνων στρατιωτικών σε 15 αποστολές του ΝΑΤΟ και της ΕΕ εκτός συνόρων.

Προσθέτει ότι «η ΝΔ συνεχίζει την πολιτική εμπλοκής της Ελλάδας στα ιμπεριαλιστικά σχέδια, αφού πριν ο ΣΥΡΙΖΑ την αναβάθμισε» και συνεχίζει: «Η ελληνική αστική τάξη βλέπει αυτή την εμπλοκή ως ευκαιρία για να αρπάξει κομμάτι από τα προσδοκώμενα κέρδη, από τη μοιρασιά της πίτας. Αντίθετα οι εργαζόμενοι της χώρας μας βγαίνουν χαμένοι πληρώνοντας αδρά και ματώνοντας σήμερα για τις ανάγκες του ΝΑΤΟ και κυριολεκτικά αύριο σε ένα ενδεχόμενο γενικευμένης όξυνσης».

Τονίζει την αναγκαιότητα ισχυροποίησης της πάλης για ακύρωση της ελληνοαμερικανικής συμφωνίας, κλείσιμο των στρατιωτικών βάσεων και επιστροφή όλων των στρατιωτικών που υπηρετούν εκτός συνόρων. Επίσης, είπε ότι «ύφεση στο Προσφυγικό δεν μπορεί να υπάρξει όσο μαίνονται οι πόλεμοι και όσο υφίστανται η συμφωνία ΕΕ-Τουρκίας και ο κανονισμός του Δουβλίνου».

Προσθέτει, μεταξύ άλλων, ότι «αντί η κυβέρνηση να λειτουργήσει ανοιχτές δομές φιλοξενίας στην ενδοχώρα, κατάλληλες και επαρκώς στελεχωμένες με ευθύνη του κράτους και στόχο την γρήγορη καταγραφή και οι πρόσφυγες να πηγαίνουν στις χώρες προορισμού τους, εντείνει τον εγκλωβισμό και την καταστολή».

Ο Δ. Κουτσούμπας, ερωτηθείς για την εισαγγελική πρόταση στη δίκη της Χρυσής Αυγής, εξέφρασε τον προβληματισμό του «για το τι σχεδιασμούς μπορεί να υπηρετεί η συγκεκριμένη πρόταση που αντικειμενικά δίνει άλλοθι σε νέα ναζιστικά εγκλήματα». «Ενώνουμε τη φωνή μας με την πολιτική αγωγή των θυμάτων της Χρυσής Αυγής και ζητάμε την καταδίκη της ναζιστικής-εγκληματικής οργάνωσης» ανέφερε, σημειώνοντας ότι «τα στοιχεία της δίκης είναι συντριπτικά».

Σε ερώτηση για τις εξελίξεις στο συνδικαλιστικό χώρο, είπε ότι «η ηγεσία της ΓΣΕΕ η οποία επιδιώκει να νομιμοποιήσει την παρουσία εργοδοτών ως φυσικών προσώπων μέσα στα σωματεία εξήγγειλε ένα συνέδριο λίγων ωρών, σε άγνωστο μέρος, που θα στήσουν μια κάλπη, θα τη γεμίσουν με ότι βρουν και θα λένε ότι εκλέχθηκαν. Θα φέρουν μεγάλη ευθύνη όσοι από τη συνδικαλιστική και πολιτική ηγεσία, πολύ περισσότερο ο πρωθυπουργός, επιλέξουν με τη στάση τους να νομιμοποιήσουν αυτό το αίσχος». «Η μάχη για να γίνει πραγματικό συνέδριο -και όχι καρναβάλι εργοδοτών και αντιπροσώπων-μαϊμού, όπως σχεδιάζουν- είναι μάχη για να μπορεί το εργατικό συνδικαλιστικό κίνημα να παίζει τον ρόλο για τον οποίο υφίσταται, διεκδικώντας σύγχρονους όρους δουλειάς, αμοιβής και εργασιακά δικαιώματα» πρόσθεσε.

Αναφορικά με το πόσο «συγκινεί» το ΚΚΕ η συμπόρευση Σοσιαλδημοκρατών, Αριστεράς και Πράσινων σε κάποιες χώρες της Ευρώπης, είπε, μεταξύ άλλων, «η πείρα της διακυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ είναι πολύ νωπή και διδακτική, για όσους προσβλέπουν σε συγκολλήσεις σαν αυτές».