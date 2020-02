Κόσμος

Δολοφονική επίθεση στην Αγία Νάπα (εικόνες)

Πολλοί τραυματίες από τα πυρά του δράστη. Που βρισκόταν ο στόχος. Βρέθηκε το όπλο.

Ρεπορτάζ του ΑΝΤ1 Κύπρου

Απόπειρα δολοφονίας διαπράχθηκε τα ξημερώματα στην επαρχία της Αμμοχώστου, στην Κύπρο, σημαίνοντας συναγερμό στην Αστυνομία.

Η Αστυνομία λαμβάνει καταθέσεις, μελετά κυκλώματα της περιοχής, αξιολογεί στοιχεία και τεκμήρια και αναμένει απαντήσεις από τις επιστημονικές εξετάσεις για το καλάσνικοφ που εντοπίστηκε 100 μέτρα από την καφετέρια, εναντίον της οποίας άνοιξε πυρ τα ξημερώματα άγνωστος, τραυματίζοντας τέσσερεις θαμώνες.

Ο συναγερμός σήμανε στις διωκτικές αρχές όταν δέκα λεπτά μετά τις δύο τα ξημερώματα της Κυριακής, άνοιξαν πυρ εναντίον συγκεκριμένης καφετέριας στην Αγία Νάπα, στη Λεωφόρο Κρυού Νερού.

Η νέα εγκληματική ενέργεια στην Αγία Νάπα φαίνεται να είχε στο στόχαστρο γνωστό επιχειρηματία που δραστηριοποιείται στην περιοχή, ο οποίος βρισκόταν στην καφετέρια, αλλά πρόλαβε να αναχωρήσει 20 περίπου λεπτά πριν από την απόπειρα.

Σύμφωνα με τα υπό διερεύνηση στοιχεία, ο δράστης της απόπειρας φόνου, φέροντας κουκούλα, πέρασε πεζός έξω από καφεστιατόριο στην Αγία Νάπα και αφού ανέσυρε πυροβόλο όπλο, έριξε πυροβολισμούς εναντίον προσώπων που βρίσκονταν στο καφεστιατόριο.

Από τους πυροβολισμούς τραυματίστηκαν σοβαρά μία γυναίκα ηλικίας 26 χρόνων και τρεις άνδρες, οι δύο ηλικίας 38 χρόνων και ο τρίτος ηλικίας 32 χρόνων.

Στη σκηνή έσπευσαν μέλη της Αστυνομίας για εξετάσεις, ενώ ασθενοφόρα μετέφεραν τους τέσσερις τραυματίες στο Γενικό Νοσοκομείο Αμμοχώστου, όπου αυτοί νοσηλεύονται. Η 26χρονη, πιο σοβαρά τραυματισμένη υπεβλήθη σε χειρουργική επέμβαση και μεταφέρθηκε ακολούθως στο Γενικό Νοσοκομείο Λευκωσίας.

Με βάση τα μέχρι στιγμής ευρήματα της Αστυνομίας στη σκηνή, ο άγνωστος κουκουλοφόρος έριξε 25 περίπου σφαίρες προς την καφετέρια και ακολούθως τράπηκε σε φυγή πεζός.

Τον τρόπο διαφυγής του δράστη κατέγραψε κλειστό κύκλωμα που βρίσκεται εγκατεστημένο στην περιοχή.

Το όπλο του εγκλήματος ένα καλάσνικοφ, το οποίο εντοπίστηκε κρυμμένο από την Αστυνομία, σε απόσταση περίπου 100 μέτρων από την καφετέρεια.

Στο μεταξύ οι αρχές συνεχίζουν να συλλέγουν πληροφορίες και θέτουν κάτω από το μικροσκόπιο τους όλα τα στοιχεία.

Διερευνούν μάλιστα και το κατά πόσον με την υπόθεση σχετίζεται και ο εντοπισμός οπλισμού προ ολίγων ημερών στη Λάρνακα.





Πηγή: ΑΝΤ1 Κύπρου