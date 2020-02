Κόσμος

Πάνω από 6000 πτώματα εντοπίστηκαν σε ομαδικούς τάφους

Text to Speech Your browser does not support the audio element.

Πρόκειται για το μεγαλύτερο μακάβριο εύρημα από τότε που η κυβέρνηση ξεκίνησε έρευνες τέτοιας φύσης σε εθνικό επίπεδο.

(εικόνα αρχείου)

Η Επιτροπή Αλήθειας και Συμφιλίωσης του Μπουρούντι εντόπισε πάνω από 6.000 πτώματα σε έξι ομαδικούς τάφους στην επαρχία Καρούσι, το μεγαλύτερο τέτοιο εύρημα από τότε που η κυβέρνηση ξεκίνησε τις έρευνες αυτής της φύσης σε εθνικό επίπεδο τον Ιανουάριο.

Ο επικεφαλής της Επιτροπής Πιερ Κλαβέρ Ντζαϊκαριγέ δήλωσε σε δημοσιογράφους ότι εκταφιάστηκαν τα λείψανα 6.032 θυμάτων και ανασύρθηκαν χιλιάδες σφαίρες. Για την αναγνώριση κάποιων θυμάτων αξιοποιήθηκαν ρούχα, γυαλιά και κομποσκοίνια.

Το μικρό κράτος της ανατολικής Αφρικής προσπαθεί να ξεπεράσει το βίαιο παρελθόν του, που σημαδεύτηκε από την αποικιακή κατοχή, τον εμφύλιο πόλεμο και σειρά σφαγών.

Αναφερόμενος στη σφαγή που θεωρείται ότι είχε στόχο μέλη της εθνικής ομάδας των Χούτου, ο Ντζαϊκαριγέ δήλωσε ότι οι οικογένειες των θυμάτων κατάφεραν «να σπάσουν τη σιωπή» που τους επιβλήθηκε πριν από 48 χρόνια.

Ο πληθυσμός του Μπουρούντι είναι μοιρασμένος ανάμεσα στις εθνότητες των Τούτσι και των Χούτου. Ο εμφύλιος πόλεμος – ο οποίος στοίχισε τη ζωή σε 300.000 ανθρώπους πριν τερματιστεί το 2005 – προσέλαβε στην πορεία χαρακτήρα σύγκρουσης μεταξύ φυλών.

Η κρατική επιτροπή Αλήθειας συστήθηκε το 2014 για να ερευνήσει φρικαλεότητες από το 1885, όταν έφθασαν οι ξένοι στο Μπουρούντι, ως το 2008, όταν τέθηκε σε πλήρη εφαρμογή η ειρηνευτική συμφωνία.

Μέχρι τώρα έχουν εντοπιστεί πάνω από 4.000 ομαδικοί τάφοι σε όλη τη χώρα και έχουν αναγνωριστεί πάνω από 142.000 θύματα.

Η εντολή της δεν συμπεριλαμβάνει πάντως το μεγαλύτερο μέρος της περιόδου της διακυβέρνησης από τον σημερινό πρόεδρο, τον Πιερ Ενκουρουνζιζά.